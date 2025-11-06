Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

El ex príncipe Andrés salva su medalla de Malvinas, Meghan vuelve al set y Harry se confiesa con el corazón

Entre perdones reales, regresos a Hollywood y confesiones íntimas, la familia real británica acaparar titulares. Mientras, el rey Carlos III busca recomponer la imagen de la monarquía

El ex príncipe Andrés salva su medalla de Malvinas, Meghan vuelve al set y Harry se confiesa con el corazón
6 de Noviembre de 2025 | 18:12

Escuchar esta nota

Cuando todos pensaban que el rey Carlos III terminaría por quitarle hasta el último símbolo militar, el monarca decidió frenar: su hermano, el ex príncipe Andrés, conservará su medalla de la guerra de Malvinas, una distinción obtenida por mérito propio cuando era joven oficial de la Marina Real.

El anuncio fue confirmado por el Palacio de Buckingham, tras varios días de rumores y declaraciones cruzadas. “No se le puede quitar una medalla ganada con honor”, sentenció Simon Weston, veterano del conflicto del Atlántico Sur, quien salió públicamente a defender al duque de York.

El gesto del rey busca poner paños fríos en una relación familiar marcada por los escándalos. Andrés perdió sus títulos militares y patronazgos en 2022, luego del caso judicial que lo vinculó con la joven Virginia Giuffre, denunciante del magnate Jeffrey Epstein. Pero, pese a todo, conserva un pequeño orgullo: su valentía en el campo de batalla.

Meghan, de Montecito a Hollywood

Mientras Harry viaja a Canadá para participar del Remembrance Day, su esposa Meghan Markle decidió volver al lugar donde todo comenzó: un set de filmación.

La duquesa de Sussex reapareció en Pasadena para grabar una participación sorpresa en la película Close Personal Friends, de Amazon MGM Studios, junto a Lily Collins, Brie Larson, Jack Quaid y Henry Golding. Según una fuente cercana, “Meghan sintió que era el momento perfecto para reconectarse con su verdadera pasión”.

El rodaje fue manejado con total discreción: los productores y el elenco firmaron acuerdos de confidencialidad y los paparazzi fueron mantenidos a distancia. El propio príncipe Harry la apoya completamente: “Solo quiere que ella sea feliz”, aseguró el entorno de la pareja.

Después de ocho años lejos de las cámaras, la exactriz de Suits habría elegido este papel “como un ensayo para ver si todavía disfruta del ritmo de Hollywood”. En su pódcast Aspire, Meghan ya había deslizado que extrañaba actuar y trabajar con equipos creativos. Todo indica que ese deseo volvió a encenderse.

La nostalgia de Harry

Horas antes de que se conociera el regreso actoral de su esposa, el príncipe Harry sorprendió con una confesión pública. En un ensayo personal publicado en medios británicos, reflexionó sobre lo que significa ser británico y sobre el valor del sacrificio en tiempos de guerra.

“Las bromas del pub, los cantitos en las gradas, las historias del comedor… por ridículo que parezca, eso nos hace británicos. Y lo amo”, escribió el duque de Sussex.

Harry también relató su reciente visita a Ucrania y rindió homenaje a los veteranos que “reconstruyen sus vidas con coraje”.

Aunque vive en California con Meghan y sus hijos, Archie y Lilibet, fue claro: “Gran Bretaña es, y siempre será, el país al que serví y por el que luché con orgullo.”

Escándalos y redenciones

Así, en una misma semana, la familia real británica vuelve a ser noticia por motivos muy distintos: un hermano perdonado, una duquesa renacida y un príncipe que, desde el exilio dorado de Montecito, busca reconciliarse con su propia historia.

Cada gesto, cada palabra y cada aparición pública reescribe la narrativa de una realeza que nunca deja de generar fascinación. Porque, aunque cambien los escenarios —ya sea un set de Hollywood, un campo de batalla o un castillo—, los Windsor siguen siendo el drama más visto del mundo.

