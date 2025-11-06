Durísima sanción de la AFA a Gabriel Neves por la expulsión ante Boca: el Pincha lo pierde por lo que resta del torneo

Gabriel Neves, por decisión del Tribunal de Disciplina de la AFA, se pierde lo que resta del torneo Clausura con Estudiantes. La durísima sanción se debe a la expulsión durante el partido contra Boca en UNO.

El fallo de la AFA indica: “Se suspende por tres partidos al jugador Gabriel Nieves (SIC) Perdomo”. El partido contra Boca tuvo lugar el pasado 2 de noviembre y Neves fue expulsado de la cancha a los 88 minutos.

Ingresado en el segundo tiempo, a los 88 minutos del partido el árbitro Rey Hilfer, llamado por el VAR, le sacó la roja por una falta contra Ander Herrera. El próximo rival de Estudiantes será Tigre, en Victoria, este domingo 9 a las 21.30 hs.

Esta medida no solo lo deja afuera de los dos partidos que quedan, contra Tigre y Argentinos Juniors, si no también de los octavos de final en caso de que el Pincha clasifique y continúe en competencia.

Tras la derrota ante el Xeneize por 2 a 1 y con dos penales cobrados para el visitante y cuestionados por el DT Domínguez, el Pincha volvió a los entrenamientos pensando en Tigre. Si bien Neves no venía siendo de la partida desde la recuperación de su lesión, era una de las primeras alternativas del entrenador para darle un cambio al equipo.



