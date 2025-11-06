Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |American Business Forum

Javier Milei, en Miami: recordó el "histórico triunfo" en Argentina, elogios a Trump y críticas al nuevo alcalde de Nueva York

6 de Noviembre de 2025 | 18:23

El presidente Javier Milei arribó a Estados Unidos para participar del America Business Forum, una cumbre de líderes mundiales que se celebrará en la ciudad de Miami y de la que formarán parte su par Donald Trump; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el astro del fútbol argentino Lionel Messi. Allí, felicitó al referente de la Selección, habló de un "histórico triunfo" en las últimas elecciones y de un "golpe económico" del Congreso. 

Milei pidió esta tarde a la comunidad estadounidense “no dejarse intimidar por algunos resultados locales”, en referencia a la victoria electoral de Zohran Mamdani en las elecciones locales de la ciudad de Nueva York.

También tuvo un reconocimiento para el futbolista Lionel Messi, con quien compartió la lista de invitados del America Business Forum en la ciudad de Miami y a quien definió como “uno de nuestros más ilustres deportistas y orgullo de todos los argentinos”.

“Un hombre que llevó el talento argentino a lo más alto del mundo, una prueba viviente de que el esfuerzo y la dedicación son capaces de hacer milagros, y y la prueba de que yo también puedo felicitar a un zurdo”, ironizó desde Miami.

Además, sostuvo que “el capitalismo no es mal alguno, sino la forma que toma la verdadera justicia en este mundo”. “El capitalismo y la propiedad no son males necesarios sino la base indiscutida de nuestra civilización, y es nuestra misión sagrada restituirlos”, planteó el mandatario , donde agregó que “si concedemos que el capitalismo es un mal necesario, ya habremos perdido”.

A su vez, aseguró que La Libertad Avanza (LLA) “viene de una victoria histórica en las elecciones legislativas”, donde, dijo, hizo “todo lo que la política clásica decía que no había que hacer, y lo único que nos guio en la toma de posiciones fueron los criterios éticos y morales”. “Los argentinos de bien respondieron con un gran triunfo”, valoró el mandatario desde Miami.

Además, señaló que durante la campaña para las elecciones legislativas sufrió un “golpe económico que la oposición intentó llevar a cabo en el Congreso”, que genero que “la economía se viera ralentizada, generando incertidumbre y malestar en los ciudadanos”. “Una vez despejado el ruido político, el mercado argentino tuvo su mayor suba histórica en un día, en una semana y sigue subiendo, al margen de que además bajó el Riesgo País más de 400 puntos”, afirmó Milei.

