Policiales |Caso Cecilia Strzyzowski

Detuvieron a uno de los abogados del “clan Sena”

6 de Noviembre de 2025 | 02:02
Mientras se desarrolla el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años desaparecida en Chaco en 2023, Nicolás Boniardi Cabra, ex integrante de la defensa del dirigente social Emerenciano Sena, volvió a ser noticia tras quedar detenido por amenazar a un perito.

La semana pasada, el letrado fue demorado luego de grabar con su celular a las personas que habían sido convocadas para conformar el jurado. Boniardi era hasta ese entonces colaborador de Ricardo Osuna, quien lidera el equipo legal que defienda al padre de César Sena, el principal sospechoso por la desaparición y presunto femicidio de la joven de 28 años.

Durante las audiencias preliminares para elegir a los miembros del jurado fue acusado de filmar a los candidatos, una acción que está prohibida. El abogado fue aprehendido por desobediencia y declaró ante la fiscal González, momento en el que negó las acusaciones. A pesar de esto, no quiso aportar la contraseña de su dispositivo para que la Justicia comprobara su declaración, por lo que el teléfono quedó en manos de los peritos del Poder Judicial de Chaco.

Por otro lado, el Juzgado de Garantías Nº1 había autorizado que se abriera el celular del abogado del líder del clan Sena para llevar a cabo una copia y el respectivo análisis forense, con el fin de constatar qué hizo con los videos e imágenes que habría obtenido en la jornada de elección de jurados.

 

