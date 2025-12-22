Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó un año soñado

Los hinchas de Estudiantes y parte de la Ciudad, vuelven a tomar el ritmo rutianario luego de un fin de semana de locos, donde los simpatizantes coparon las arterias principales de La Plata para festejar la obtención del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones. Lo cierto, es que pocos durmieron.

Cuando el árbitro Leandro Rey Hilfer pitó el final del encuentro en San Nicolás, junto a la caída del sol, los pinchas que no habían viajado salieron a las calles a comenzar con las celebraciones, las cuales se extendieron hasta altas horas de la madrugada.

El primer punto de encuentro fue la clásica esquina de 7 y 50, pero con los rumores que llegaban desde el extremo norte de la Provincia de Buenos Aires, de la posibilidad de festejar el bicampeonato en el Palacio Municipal, todos quedaron expectantes.

Al mismo tiempo, el plantel se agasajaba en el Estadio a minutos de emprender el regreso a casa. En este sentido, tras confirmarse la noticia, la misma se publicó con videos de los propios protagonistas de la consagración, dando aviso que la fiesta seguía en plaza Moreno.

Pasadas las 22.00, el plantel campeón partió en micro del Estadio Único de San Nicolás de los Arroyos en caravana rumbo a la Ciudad, donde en el tramo final de la Autopista lo esperaba un micro descapotable para hacer su ingreso a la Capital y dirigirse hacia la Municipalidad.

Por su parte, mientras los futbolistas y el cuerpo técnico pegaban la vuelta, plaza Moreno estaba colmada, en tanto que sobre calle 11, en donde iba a ser el ingreso del plantel al Palacio empezaba a ponerse a tono.

A su vez, cerca de la 1.30 de la madrugada, comenzaron a llegar dirigentes. El primero en hacerlo fue el secretario general, Bruno Salomone que lo hizo junto a algunos familiares. Un rato más tarde, arriba de su camioneta el que lo hizo fue Pascual Caiella, vicepresidente segundo, junto a Martín Gorostegui, el otro vice.

Entre tanto, del otro lado del edificio, todo era una fiesta: banderas, música, festejos, percusiones, y hasta algunos vendedores aprovecharon para ofrecer banderines de Estudiantes. Además, no faltaron las parrillas que con el humo de los choripanes y sanguches de lomo y bondiola, llamaban el apetito de quienes hacía horas estaban dando vueltas por ahí.

El balcón es para los campeones 🔝🇦🇹 pic.twitter.com/nprUHke66v — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 21, 2025

Por su parte, cerca de las 2, llegó Marcos Angeleri con el trofeo del Clausura, el cual bajó en el estacionamiento del Palacio, y quienes estaban ahí aprovecharon la ocasión para sacar fotos, aunque detrás del cordón policial y el portón. Más tarde, fueron apareciendo otros dirigentes como Alayes, Aiello, Ronderos Llorente, entre otros.

Cuando la ansiedad se incrementaba, porque el arribo de los futbolistas en el micro descapotable, acompañado por otro que venía con los familiares, era inminente. A eso de las 2.30, comenzaron a sonar las sirenas de policía, lo que avisaba que en minutos los campeones llegaban a destino. Así fue, que bajando por calle 51 hasta 11, el micro dobló en contramano para ingresar lentamente al estacionamiento, ya que la cantidad de hinchas en ese sector se acrecentó, aunque fue controlado por efectivos policiales.

DESDE LA PLATA SALIÓ EL NUEVO CAMPEÓN 🏆🇦🇹 pic.twitter.com/OogklJI0zT — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 21, 2025

Mientras el descapotable entraba, los futbolistas en lo más alto cantaban junto a los simpatizantes, revoleando remeras, gorras y medallas bien agarrada a la mano. Cuando el portón se cerró, los fanáticos se amontonaron contra la medianera para rescatar fotos, algunos cumplieron su cometido y otros se guardaron un recuerdo algo borroso, debido al frenesí de la situación.

Ya con los protagonistas dentro del Palacio Municipal, los hinchas que se encontraban sobre 11, se dirigieron a donde estaba la fiesta, del otro lado.

Casi media hora tuvo que pasar para que los campeones salgan al balcón, pero cuando llegó el momento, la plaza explotó con el cancionero estudiantil. Con las dos copas frente a una multitud la fiesta continúo a puro baile y con cánticos al compás del tamboril. Tanto que en un momento de la madrugada, los hinchas pidieron a gritos que Edwuin Cetré baile, quien rápidamente cumplió con el pedido, y a la vez agradeció el apoyo de todos los hinchas, en medio de un año que no comenzó de la mejor manera, pero que cerró como una película.

A todo esto, quien manejaba la batuta con el micrófono era Santiago Ascacibar, que también habló y le dio la palabra a su compañeros. El primero de ellos, fue Lucas Alario, el héroe de una tarde gloriosa en San Nicolás, donde fue breve, pero conciso con sus declaraciones.

Cuando el Rusito volvió a tomar la palabra los hinchas no aguantaron y comenzaron a pedir que se quede al grito de: “No se va, el Ruso no se va…”, pero agradeció y siguió con su tarea de host. Instantes más tarde con una presentación a la altura, pidió que el cráneo y diagramador de los últimos cinco títulos del Club, Eduardo Domínguez hablé, lo enloqueció a la gente que comenzó a cantar: “El Barba es del Pincha, del Pincha no se va”.

Por otro lado, también hubo un recordatorio para y cantos en contra del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia, el cual perduró por algunos segundos.

Por su parte, otros referentes también hablaron y llenaron de elogios a los hinchas por el apoyo fraternal brindado durante todo el año. Con el reloj marcando las 4 y moneda de la madrugada, la fiesta se fue apagando, luego de la despedida del plantel. Pero algunos continuaron un rato más, para cerrar una jornada extensa, a pura celebración.

La celebración en la plaza central no solo sirvió para festejar la obtención del dos nuevos títulos como el Torneo Clausura y Trofeo de Campeones, sino también, para dejar atrás un año con momentos duros y alegres a nivel institucional, además de las situaciones personales de cada uno de los simpatizantes.