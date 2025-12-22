VIDEO. Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó un año soñado
Sancor Seguros celebra 80 años de trayectoria, crecimiento e innovación
En una Legislatura con alto presupuesto faltarían más acuerdos de políticas de Estado
El mejor regalo para esta Navidad encontralo en Baobab: descuentos especiales y cuotas sin interés
“No alcanza la plata”: por qué la inflación real sería más que la del Indec
La morosidad en familias argentinas alcanzó un nuevo máximo desde 2010
Milei lidera un ranking de imagen y Esteban Bullrich sorprende
Afirman que hay 178 mil fallecidos que cobraban por discapacidad
Festejo anticipado por el centenario de la Refinería local de YPF
Comercios abrieron en domingo y se esperan las compras de última hora
Siguen los operativos de limpieza en fachadas y equipamiento urbano
Inscriben para una bicicleteada histórica y solidaria en Tolosa
Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En la Legislatura bonaerense transcurrió otro año en que los diputados y senadores bonaerenses, oficialistas y opositores, no lograron llegar a acuerdos para poner en marcha políticas de Estado, que son las que la ciudadanía reclama y necesita.
Sin embargo, los legisladores de ambas cámaras, de todo color político, alcanzaron una total coincidencia a la hora de votar cuantiosos gastos presupuestarios -más que millonarios- destinados a la Legislatura bonaerense, entre los cuales se encuentran el monto de las dietas y otras asignaciones dinerarias para ellos. Al tocarse este tema, la unanimidad no tardó en aflorar.
Cabe detallar que los diputados y senadores provinciales fijaron un monto de gastos para el ejercicio 2025 de $ 308.000 millones. Esa cifra surgió del presupuesto de gastos votado por ambas cámaras que a lo largo del año sesionó solo dieciséis veces.
Tal como lo detalló el informe publicado en este diario el 11 del mes en curso, distribuido ese gasto global en el número de los plenarios concretados, es como si cada una de esas reuniones hubiera costado, $19.300 millones, pagados por el bolsillo del contribuyente.
En lo que concierne al ritmo de la tarea parlamentaria, cabe consignar que en periodos anteriores, el Poder Legislativo provincial se convoca en los recintos unas 40 veces promedio por año, entre marzo y diciembre, y en sesiones ordinarias y extraordinarias, que se realizan los jueves. Y como ya se ha dicho, los plenarios, en ambas cámaras, estuvieron por debajo de la mitad.
Tampoco llamó la atención de los legisladores el caso “Chocolate”, en el que ese puntero fue atrapado sacando dinero de un cajero automático, con unas 50 tarjetas de débitos de “empleados” legislativos.
LE PUEDE INTERESAR
Epstein: la pelea política por los archivos
Ninguno de los legisladores pidió una comisión investigadora interna, más allá de la actuación de la justicia.
Tampoco se conoció ningún comunicado de las autoridades de las cámaras. En realidad hubo una pesquisa orgánica, que no encontró irregularidades. Cualquier alternativa de transparencia quedó eclipsada en la casa de las leyes, y el universo de los “ñoquis” sigue en paz.
De todos modos, como se ha dicho, ninguno de los bloques políticos de ambas Cámaras objetó los gastos para tan poco funcionamiento, al menos en el recinto,
Quedaron sin tratamiento legislativo asuntos muy importantes. Temas como la integración de la Suprema Corte bonaerense, conformada hoy solo por tres miembros; cuestiones relacionadas con la seguridad incluidas en el régimen procesal penal bonaerense que reclaman prioritarias modificaciones; la creación de la Ficha limpia o eliminación de las Paso, hoy suspendidas, forman parte, entre otros muchos asuntos, de un temario indispensable para la población provincial, que los legisladores no habrían considerado trascendente.
Es de esperar que la Legislatura levante -y mucho- la puntería, el año venidero. Se encuentra en grave deuda con los millones de habitantes que buscan un futuro mejor, que se esfuerzan cotidianamente en busca de un mejor porvenir y que pagan sus dietas y demás ingresos, a través de los impuestos.
La ciudadanía espera de los legisladores más voluntad de trabajo, más transparencia, mayor austeridad en sus gastos, y que se dediquen a encontrar los instrumentos legales que hacen falta para que la Provincia despegue.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí