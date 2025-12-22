En una Legislatura con alto presupuesto faltarían más acuerdos de políticas de Estado

En la Legislatura bonaerense transcurrió otro año en que los diputados y senadores bonaerenses, oficialistas y opositores, no lograron llegar a acuerdos para poner en marcha políticas de Estado, que son las que la ciudadanía reclama y necesita.

Sin embargo, los legisladores de ambas cámaras, de todo color político, alcanzaron una total coincidencia a la hora de votar cuantiosos gastos presupuestarios -más que millonarios- destinados a la Legislatura bonaerense, entre los cuales se encuentran el monto de las dietas y otras asignaciones dinerarias para ellos. Al tocarse este tema, la unanimidad no tardó en aflorar.

Cabe detallar que los diputados y senadores provinciales fijaron un monto de gastos para el ejercicio 2025 de $ 308.000 millones. Esa cifra surgió del presupuesto de gastos votado por ambas cámaras que a lo largo del año sesionó solo dieciséis veces.

Tal como lo detalló el informe publicado en este diario el 11 del mes en curso, distribuido ese gasto global en el número de los plenarios concretados, es como si cada una de esas reuniones hubiera costado, $19.300 millones, pagados por el bolsillo del contribuyente.

En lo que concierne al ritmo de la tarea parlamentaria, cabe consignar que en periodos anteriores, el Poder Legislativo provincial se convoca en los recintos unas 40 veces promedio por año, entre marzo y diciembre, y en sesiones ordinarias y extraordinarias, que se realizan los jueves. Y como ya se ha dicho, los plenarios, en ambas cámaras, estuvieron por debajo de la mitad.

Tampoco llamó la atención de los legisladores el caso “Chocolate”, en el que ese puntero fue atrapado sacando dinero de un cajero automático, con unas 50 tarjetas de débitos de “empleados” legislativos.

Ninguno de los legisladores pidió una comisión investigadora interna, más allá de la actuación de la justicia.

Tampoco se conoció ningún comunicado de las autoridades de las cámaras. En realidad hubo una pesquisa orgánica, que no encontró irregularidades. Cualquier alternativa de transparencia quedó eclipsada en la casa de las leyes, y el universo de los “ñoquis” sigue en paz.

De todos modos, como se ha dicho, ninguno de los bloques políticos de ambas Cámaras objetó los gastos para tan poco funcionamiento, al menos en el recinto,

Quedaron sin tratamiento legislativo asuntos muy importantes. Temas como la integración de la Suprema Corte bonaerense, conformada hoy solo por tres miembros; cuestiones relacionadas con la seguridad incluidas en el régimen procesal penal bonaerense que reclaman prioritarias modificaciones; la creación de la Ficha limpia o eliminación de las Paso, hoy suspendidas, forman parte, entre otros muchos asuntos, de un temario indispensable para la población provincial, que los legisladores no habrían considerado trascendente.

Es de esperar que la Legislatura levante -y mucho- la puntería, el año venidero. Se encuentra en grave deuda con los millones de habitantes que buscan un futuro mejor, que se esfuerzan cotidianamente en busca de un mejor porvenir y que pagan sus dietas y demás ingresos, a través de los impuestos.

La ciudadanía espera de los legisladores más voluntad de trabajo, más transparencia, mayor austeridad en sus gastos, y que se dediquen a encontrar los instrumentos legales que hacen falta para que la Provincia despegue.