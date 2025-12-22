El IPS paga el medio aguinaldo

VIDEO. Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó un año soñado
Se realizará hoy el pago de la segunda cuota del sueldo anual complementario (SAC) para los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. Según se informó, el pago es para todos los beneficiarios, ya que cobrarán quienes tienen DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.
En esta jornada, también cobran medio aguinaldo y haberes de diciembre quienes perciben pensiones sociales -no contributivas- con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
El organismo previsional recuerda que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de enero de 2026.
Desde el organismo provincial bonaerense, se aclaró que - para quienes cobran por BAPRO- el depósito en cuenta del medio aguinaldo ya se pudo ver reflejado desde el sábado 20 pasado.
