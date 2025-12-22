Afirman que hay 178 mil fallecidos que cobraban por discapacidad

El gobierno nacional aseguró este fin de semana haber detectado 178 mil personas que figuran fallecidas, con el certificado de discapacidad. Fue tras cotejar datos entre la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el Registro Nacional de las Personas (Renaper), y evalúan su judicialización.

Según trascendió ayer, unos 178 mil usuarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) están fallecidos pero figuran activos en la percepción de la asistencia.

“Es una estafa al Estado”, precisó una importante voz al tanto de las maniobras, y agregó: “Se van a cotejar los datos de los fallecidos con los prestadores. La idea final que se está madurando es la posibilidad de avanzar legalmente contra los prestadores”.

Se trata de un relevamiento iniciado tras la polémica surgida con el extitular de la Andis Diego Spagnuolo, a quien se los escuchó hablar en una serie de audios sobre un presunto circuito de pedido de coimas.

Sin embargo, en los últimos días, el exfuncionario presentó en la Justicia un informe pericial sobre los audios en los que asegura haber sido manipulado con inteligencia artificial.

La semana pasada el gobierno intentó derogar la ley de Discapacidad, durante la votación del Presupuesto en la Cámara de Diputados, aunque los gobernadores rechazaron la iniciativa y el impulso no prosperó.