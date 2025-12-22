Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La fecha de oficial de conmemoración es mañana

Festejo anticipado por el centenario de la Refinería local de YPF

Se montó un “Fan Fest” en el que ayer hubo distintas actividades lúdicas y musicales para celebrar los 100 años del polo industrial

Festejo anticipado por el centenario de la Refinería local de YPF

hubo juegos para los asistentes que estuvieron en el predio de ensenada por la celebración / ypf

22 de Diciembre de 2025 | 01:57
Edición impresa

En Ensenada se realizó un festejo al aire libre por el centenario de la Refinería de YPF, un motor fundamental para la región. El evento, concebido como un gran “Fan Fest”, tuvo juegos, música y mucha participación vecinal.

Tuvo lugar en el Polideportivo Municipal de Ensenada, ubicado en Ortiz de Rosas Nº 11. Fue una jornada completamente lúdica y dedicada a la diversión de toda la familia.

Este encuentro buscó celebrar el centenario de la Refinería estrechando lazos con los vecinos y la comunidad de Ensenada, reconociendo el papel clave que la planta ha desempeñado en la historia local.

La propuesta central del día se basó en la animación y el entretenimiento. Hubo una gran variedad de juegos y actividades pensadas para el disfrute de grandes y chicos, garantizando una alta dosis de diversión para todos los asistentes.

Además de las actividades recreativas, el evento tuvo un fuerte componente de apoyo a la economía local. Se habilitó un espacio especial para que los puestos gastronómicos de la zona puedan sumarse a la movida, ofreciendo sus productos y permitiendo que todos los emprendedores locales formen parte de esta celebración.

Tras una tarde repleta de juegos y mucha animación, la jornada de festejo culminó con un show musical en vivo.

El cierre estuvo a cargo de la banda “De Fiesta”, que le puso el broche de oro a la celebración del primer centenario de la Refinería de YPF, en un evento que se anticipa como un hito para la ciudad de Ensenada.

La fecha oficial de conmemoración del centenario es mañana. El complejo hoy abastece cerca del 40 por ciento del consumo nacional de combustibles, llega a esta fecha con un importante reconocimiento: fue distinguido como “Refinería del Año” por la Latin America Refining Technology Conference (LARTC).

El Complejo Industrial La Plata es actualmente el mayor centro de refinación del país y uno de los más relevantes de Sudamérica, con producción de combustibles, lubricantes, petroquímicos y asfaltos.

 

