Epstein: la pelea política por los archivos

Las acusaciones de un nuevo encubrimiento alrededor de los archivos de Jeffrey Epstein se intensificaron, cuando los demócratas acusaron al presidente estadounidense Donald Trump de intentar protegerse a sí mismo al desobedecer una orden para divulgar todos los documentos sobre el delincuente sexual. Las víctimas de Epstein expresaron su indignación luego de que saliera a la luz un esperado conjunto de expedientes de los casos contra el fallecido exfinanciero, con muchas páginas tachadas y fotos censuradas.

Varias imágenes fueron eliminadas de los documentos tras su publicación por la noche, incluida una de Trump. “Se trata de encubrir cosas que, por la razón que sea, Donald Trump no quiere que salgan a la luz, ya sea sobre él mismo, otros miembros de su familia o sus amigos”, dijo el congresista demócrata Jamie Raskin el domingo en el programa “State of the Union”, de CNN.

Entre el material que empezó a publicar el Departamento de Justicia hay múltiples fotografías que muestran al expresidente demócrata Bill Clinton y a otras figuras de alto perfil, incluidos los cantantes Mick Jagger y Michael Jackson, en compañía de Epstein.

Pero gran parte de los documentos tienen amplias secciones tachadas o con recuadros negros, lo que alimenta las dudas sobre si la publicación pondrá fin a las persistentes teorías conspirativas sobre un encubrimiento al más alto nivel.

Los demócratas exigieron respuestas el sábado después de que una imagen que incluía una foto de Trump dejara de ser visible en la publicación en línea del Departamento de Justicia.

“Si retiran esto, imaginen cuánto más están tratando de ocultar”, dijo el senador demócrata Chuck Schumer. “Este podría ser uno de los mayores encubrimientos de la historia”, indicó.

Entre decenas de secciones tachadas, un documento de 119 páginas etiquetado como “Gran Jurado-NY” estaba completamente censurado.

“Simplemente publicar una montaña de páginas tachadas viola el espíritu de transparencia y la letra de la ley”, agregó Schumer.

Según medios estadounidenses, se retiraron más de una docena de otras imágenes de los archivos.

El Departamento de Justicia defendió la noche del sábado en un comunicado su decisión de retractar archivos tras su publicación.

“Las fotos y otros materiales seguirán siendo revisados y tachados de conformidad con la ley, por precaución, a medida que recibamos información adicional”, indica el comunicado publicado en X.

“Ocultación selectiva”

El congresista republicano Thomas Massie, que lleva mucho tiempo presionando para que se haga pública la información sobre el delincuente sexual, afirmó que esta medida “incumple gravemente tanto el espíritu como la letra de la ley” aprobada en el Congreso, que obliga al gobierno a publicar todo el expediente del caso salvo los que violen la privacidad de las víctimas.

Massie denunció que no se ha hecho pública una acusación formal de 60 cargos que implica a numerosas personas ricas y poderosas. “Se trata de una ocultación selectiva”, afirmó.

Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, declaró en el programa “This Week” de ABC que los funcionarios de justicia deben proporcionar al Congreso una explicación por escrito en un plazo de 15 días sobre por qué retuvieron algunos documentos.

“Parece, por supuesto, que esta publicación inicial de documentos es insuficiente. No cumple con lo que exige la ley”, dijo Jeffries.

El senador Rand Paul, republicano de Kentucky y frecuente crítico de Trump, advirtió durante su aparición en el mismo programa de ABC que cualquier indicio de que no se divulgue toda la información “los perseguirá durante muchos meses más”.

El fiscal federal adjunto, Todd Blanche, dijo a ABC que no hubo ningún intento “de retener nada” para proteger a Trump.

Trump, que en el pasado fue amigo de Epstein, intentó durante meses evitar la publicación de los archivos en poder del Departamento de Justicia, a pesar de haber prometido en campaña total transparencia sobre el tema.

Finalmente cedió a la presión del Congreso, incluida la de su Partido Republicano, y el 19 de noviembre promulgó una ley que obligaba a publicar los materiales en 30 días.

Pero su base más conservadora lleva mucho tiempo obsesionada con la saga de Epstein y con teorías conspirativas que alegan que dirigía una red de trata sexual para la élite global.

Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, sigue siendo la única persona condenada en relación con sus crímenes y cumple una pena de 20 años por reclutar a menores para el exbanquero, cuya muerte fue oficialmente considerada un suicidio.

