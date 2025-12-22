Un motociclista lucha por su vida tras un accidente en Lisandro Olmos

Una serie de graves siniestros viales ocurridos en distintos puntos de La Plata y la región dejaron personas heridas de consideración y volvieron a encender la alarma sobre la seguridad en calles y rutas.

Durante la madrugada, mientras la ciudad festejaba la consagración del Pincha, se registraron al menos dos choques en distintos sectores del casco. Los incidentes demandaron la intervención de personal policial, ambulancias y agentes de tránsito. En ambos casos se registraron daños materiales importantes y personas asistidas por golpes, lo que obligó a desplegar operativos preventivos para evitar mayores complicaciones y garantizar la circulación.

Horas más tarde, la atención se trasladó a la Ruta 36, donde un motociclista protagonizó un violento accidente y quedó internado en estado crítico. El impacto, cuyas causas aún se investigan, provocó heridas de extrema gravedad en el conductor del rodado menor, que fue trasladado de urgencia a un centro de salud y permanece luchando por su vida. El siniestro tuvo lugar sobre la la rotonda de la avenida 44 y la Ruta 36, lo generó un importante operativo de emergencia y demoras.

El tercer episodio de la jornada ocurrió sobre la Ruta 2, cuando una motocicleta y un automóvil colisionaron de manera brutal. Como consecuencia del choque, una adolescente que viajaba como acompañante en la moto sufrió lesiones graves y debió ser derivada de urgencia a un hospital de La Plata bajo un estricto protocolo médico. El hecho volvió a poner en foco el riesgo permanente en uno de los corredores viales más transitados de la provincia.

Los tres siniestros, ocurridos en pocas horas y en distintos contextos, dejaron un saldo preocupante y reavivaron el debate sobre la imprudencia al volante, el estado de las rutas y la necesidad de reforzar los controles, especialmente en jornadas atravesadas por festejos masivos.

En ese marco, ya son 76 las víctimas fatales registradas en lo que va del año en la región, una cifra que refleja la gravedad del problema. Mientras las investigaciones avanzan para determinar responsabilidades, La Plata cerró el fin de semana con una postal que reflejó la problemática del drama vial.