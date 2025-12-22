Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

La morosidad en familias argentinas alcanzó un nuevo máximo desde 2010

La morosidad en familias argentinas alcanzó un nuevo máximo desde 2010
22 de Diciembre de 2025 | 01:45
La morosidad de las familias argentinas sigue creciendo, al acumular en octubre su duodécimo mes consecutivo en alza, marcando un nuevo récord desde que el Banco Central (BCRA) comenzó a registrar los datos en 2010.

La autoridad monetaria reveló que el ratio de irregularidad en los créditos solicitados por los hogares alcanzó el 7,8%, impulsado principalmente por los préstamos personales y las tarjetas de crédito.

Según el Informe sobre Bancos publicado por el BCRA, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el incremento anual en el ratio de irregularidad familiar fue de 5,5 puntos porcentuales (p.p.) en el último año. Los segmentos con mayor deterioro fueron:

-Préstamos personales: el 9,9% del financiamiento, casi uno de cada diez, no se cumplió en tiempo y forma. Este segmento experimentó el mayor salto interanual, con un aumento de 6,5 p.p.

-Tarjetas de crédito: la morosidad se ubicó en el 7,7%, con un aumento de 6 p.p. en el último año.

- Prendarios: la suba fue más moderada, llegando al 4,8% (+1,1 p.p.).

-Hipotecarios: mantuvieron una estabilidad relativa, con un ratio cercano al 1%.

El fenómeno de la irregularidad no se limitó a los hogares. La morosidad en las empresas también registró un aumento significativo en el último año, pasando del 0,7% al 1,9%. La suba más importante dentro de este rubro se observó en los préstamos prendarios.

Al consolidar la deuda de familias y compañías, el ratio de irregularidad del sistema financiero trepó al 4,5% en noviembre, lo que representa un alza anual de 3 puntos y la cifra más alta registrada desde noviembre de 2021.

Los datos reflejan la situación crediticia de octubre (morosidad familiar) y noviembre (morosidad total), siendo en el primer caso registrados antes de que se verificara el alivio en las tasas de interés.

 

