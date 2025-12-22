Comercios abrieron en domingo y se esperan las compras de última hora

Con el objetivo de aprovechar las fiestas de fin de año, locales de distintos centros comerciales abrieron en la jornada de ayer y aguardan que en estos días puedan aprovechar las compras de último momento para subir el nivel de las ventas.

Según fuentes de la Cámara de Comercio de La Plata, muchos comerciantes apuntaron que hasta el momento este es “uno de los peores diciembre de los últimos años” por el bajo nivel de las ventas e ingresos.

En el sector aseguran que “si bien se ve mucha gente en las calles, son muy pocos los locales que tienen muchos clientes en el local y pueden conseguir un buen nivel de ventas”, pero en realidad están un poco lejos de los rendimientos de los últimos años.

Atados a un grupo de ofertas bancarias, los comerciantes abrieron ayer sus puertas con la idea de sumar ventas y conseguir mejores recaudaciones.

Apuntan que la actividad ha sido más floja de lo esperado en fechas clave durante el año, como el Día de la Madre o el Día del Niño y aguardaban con cierta esperanza las fiestas de fin de año.