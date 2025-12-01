Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Bullrich renuncia a Seguridad: Adorni le agradeció por "el orden en las calles"

Bullrich renuncia a Seguridad: Adorni le agradeció por “el orden en las calles”
1 de Diciembre de 2025 | 15:42

Escuchar esta nota

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó hoy que “el déficit fiscal es la piedra angular de nuestro plan de Gobierno” y dijo que las mejoras económicas deben ser “acompañadas por el orden en las calles”, por lo que agradeció la gestión de la saliente ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien asumirá esta semana como senadora nacional.

Al hacer un balance del año de Gobierno en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adornir destacó el “enorme aporte” de Bullrich y le dio la bienvenida a su sucesora en la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

“Este ordenamiento de la economía también tiene que ser acompañado por el orden en las calles. Por eso el Ministerio de Seguridad Nacional avanzó con una creación de la Agencia Nacional de Migraciones para unificar el control migratorio y la seguridad interior en una sola estructura operativa”, destacó.

El jefe de Gabinete recalcó “el enorme aporte de Bullrich al restablecimiento del orden, en Argentina; cuando asumió como ministra de Seguridad Nacional, la Argentina estaba sumida en un verdadero baño de sangre”, dijo.

Explicó que “los piqueteros eran dueños de las calles; ciudades como Rosario eran zonas liberadas para los narcoterroristas y las Fuerzas de Seguridad estaban atadas de pies y manos para actuar”.

Remarcó que gracias a la gestión de Bullrich “hoy los homicidios bajaron un 11,5% interanual y alcanzan la cifra más baja del último cuarto de siglo. Y las Fuerzas de Seguridad han incautado 80.000 kg de droga, récord en la historia de nuestro país”.

Subrayó que “además, los piqueteros bajaron a cero”, y “durante el año 2023 se aprobaron leyes claves para desmantelar el crimen organizado, como la Ley Antimafia y aprovechamos para recordarle al Gobernador de la provincia de Buenos Aires que pueda adherir a esta ley para luchar contra el narcoterrorismo, si es que así lo desea”, dijo, al aludir al gobernador de ese distrito, Axel Kicillof.

Adorni enfatizó que “los presos ya no tienen sueldo mínimo y garantizado, y hoy trabajan mientras cumplen su condena. Además se creó el Departamento Federal de Investigaciones para perseguir y desarticular el crimen organizado, a imagen y semejanza del FBI estadounidense”.

Recordó que “se logró aprobar la Ley de Reiterancia y la Ley de Juicio en Ausencias y se fortalecieron las fronteras con el Plan Güemes y se incrementó el control en la hidrovía. Y por sobre todas las cosas, hoy las fuerzas de seguridad tienen el respaldo para actuar”.

“Por eso, en nombre del Gobierno, quiero darle las gracias a la doctora Bullrich, por su trabajo al servicio de los argentinos. Muchas gracias, Patricia. La labor de la doctora Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad Nacional será recordada por siempre como un ejemplo de valor en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”, aseguró.

Dijo que antes se “miraba contemplación a los delincuentes y se hacían oídos sordos al reclamo de los ciudadanos. Un mundo del revés, donde el victimario era visto como la víctima y donde los delincuentes caminaban libres por las calles mientras los argentinos debían encerrarse tras las rejas en sus hogares”.

“La doctrina Bullrich -agregó- vino para poner fin a este libertinaje, vino a poner fin a ese régimen anárquico que les ataba las manos a las fuerzas del orden y obligaba a la gente a defenderse por sus propios medios. La doctrina Bullrich vino a defender a los argentinos y vino a defender a los que los defienden, porque un país serio es aquel que entiende que la policía debe ser respaldada para poder actuar y cuidar bien a sus ciudadanos”.

Enfatizó que a partir de la asunción de la ex ministra como senadora “desde el 10 de diciembre esa misma doctrina Bullrich será llevada al Congreso de la Nación Argentina. Un proyecto de país en serio —como el del presidente Milei— necesita trascender la voluntad del gobierno de turno”, aseveró.

 

