Los números de hoy del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca Jrs.

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca Jrs.

Lucas Finochio
lfinochio@eldia.com

1 de Diciembre de 2025 | 00:37
7

AGUSTÍN MARCHESÍN

Fue determinante en la clasificación de Boca a las semifinales del Torneo Clausura. Si bien tuvo un primer tiempo con menos trabajo, donde igualmente sacó pelotas peligrosas, en el complemento mostró la categoría que tiene ante las constantes llegadas de Argentinos Juniors.

Por arriba falló una vez, en un balón que controló en dos tiempos. Pese a eso, fue la figura del Xeneize.

 

5

LAS REFERENCIAS DE ÁREA NO ENCONTRARON UN NORTE EN ATAQUE

No fue una buena tarde para Merentiel y Giménez, quienes estuvieron desconectados del equipo. A pesar de que no tuvieron mucho contacto con el balón, les costó entrar en juego.

 

6

ACTUACIÓN SOBRIA DE ECHENIQUE EN UN PARTIDO DE PULSO CORTO

Buen trabajo de Fernando Echenique, como de costumbre. Apercibió en el momento preciso. Además llevó el partido a rienda corta. En su contra, en algunos pasajes cortó el juego sin dar la ventaja correspondiente.

 

------------------------------

 

A. Marchesín (7)
No tuvo demasiado trabajo en el primer tiempo. Fue en el segundo donde comenzó su show, con atajadas importantes que significaron la clasificación a semis.

Juan Barinaga (6)
Realizó un buen retroceso defensivo. A su vez, tuvo un mejor desempeño en el ataque durante el primer tiempo a diferencia del segundo.

Lautaro Di Lollo (5)
Tuvo algunos despistes, le desdoblaron la marca en algunas ocasiones, y sufrió en el juego aéreo.

Ayrton Costa (5)
De mayor a menor. Si bien fue de lo más firme en su sector, en el final cuando el Bicho amontonó a Boca sobre su arco no la pasó del todo bien.

Lautaro Blanco (6)
Transmitió tranquilidad con su salida desde el fondo, en el ataque mostró una buena proyección.

Carlos Palacios (5)
Tuvo algunos chispazos. También la chance de marcar, pero el disparo dio en el travesaño. Se retiró por una dolencia.

Leandro Paredes (6)
Manejó el tempo del equipo. Nuevamente su pegada en la pelota parada fue clave para que Boca rompa el cero. Con el transcurso del partido su rendimiento fue mermando.

Milton Delgado (5)
Tuvo un primer tiempo en modo avión, con algunas falencias, pero que fue mejorando en el complemento. No convenció al DT, por eso lo sustituyó.

Exequiel Zeballos (6)
Buena primera mitad, movedizo y rápido. Una vez más fue el jugador más desequilibrante del equipo. Además buscó constantemente los espacios que dejó el rival.

Miguel Merentiel (5)
No tuvo un buen partido. Se lo vio incómodo y fuera de eje. A su favor, fue quien remató en la atajada se Siri que posteriormente terminó en gol.

Milton Giménez (5)
Al igual que Merentiel, nunca encontró su lugar, estuvo en una sintonía distinta a la de sus compañeros.

INGRESARON

Edinson Cavani (5)
No ingresó bien, jugó lejos del área y por momentos retrasó el juego del equipo.

tomás belmonte (5)
Fue importante en la contención del balón. También tuvo algunos ataques esporádicos.

Kevin zenón (6)
Su ingreso fue como un refresco para Boca. Cuando el Bicho no daba respiro, oxigenó al equipo por la banda.

Brian Aguirre (-)
Con el tiempo que jugó, no llegó a tomar el ritmo del partido. .

Rodrigo Battaglia (-)
Jugó 10 minutos, y perdió la marca en un ataque de Argentinos.

 

Promedio:
5,50
