Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números de hoy del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

Deportes |Amplia diferencia en las urnas triperas

Chiqui Tapia felicitó al nuevo presidente de Gimnasia, Carlos Anacleto: "Fue una gran jornada democrática"

Chiqui Tapia felicitó al nuevo presidente de Gimnasia, Carlos Anacleto: "Fue una gran jornada democrática"
1 de Diciembre de 2025 | 12:23

Escuchar esta nota

Claudio “Chiqui” Tapia felicitó públicamente a Gimnasia tras las elecciones que consagraron a Carlos Anacleto como nuevo presidente del club. A través de su cuenta de X, el titular de la AFA destacó la jornada electoral y celebró el proceso democrático vivido por la institución.

“Felicidades al presidente de Gimnasia, recientemente electo, Carlos Anacleto, a su nueva Comisión Directiva y a todos los socios y socias del Lobo que emitieron su voto y vivieron una gran jornada democrática”, escribió Tapia, en un mensaje en su cuenta oficial.

Gimnasia atravesó una de las elecciones más concurridas de su historia, con una fuerte participación del socio (más de 7000 votantes) y una campaña intensa que concluyó con el triunfo de Anacleto. El gesto de Tapia buscó subrayar la importancia de la institucionalidad y la estabilidad dirigencial en un contexto en el que los clubes afrontan desafíos deportivos y económicos.

El nuevo mandatario tripero asume con una agenda cargada y el respaldo de una masa societaria que volvió a mostrarse activa en las urnas. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales

Cuándo asumirá Anacleto en Gimnasia y quienes son los nombres que integrarán la nueva CD

El Pincha espera rival: ¿habrá clásico platense en semis?

Una mañana con Saru, una de las golden que visitan el Hospital de Niños

El cuádruple femicidio de La Plata que conmocionó el país: comienza el juicio al remisero, acusado de mentir

Citas, amor y sexo: después del medio siglo de vida

Los niveles de ruido en el centro de La Plata, muy por encima de lo saludable
+ Leidas

Cambia el horario de atención en los bancos de La Plata: cuándo abren y cierran

La chicana que le salió mal a Central Córdoba

El Lobo enfrenta al Guapo con un objetivo clásico: formaciones, hora y TV

Ya rige el nuevo horario de venta de bebidas alcohólicas en la Provincia de Buenos Aires

“3 a 0”: la pelea Milei vs. Tapia y otro ataque al mandamás del fútbol

El beso, el próximo rival y Verón en el Country

Gimnasia: puntapié inicial para el traspaso del gobierno

Cuenta DNI activa una novedosa promo para Navidad: cómo funcionan los "vouchers"
Últimas noticias de Deportes

Un Pincha, amistoso histórico y el viejo Nacional: los vínculos entre Estudiantes de Río Cuarto con el Pincha y Gimnasia

Transferencias millonarias y muchas sospechas: ¿clubes como "cuevas" de blanqueo de la polémica financiera?

¿Lavado de dinero del juego online ilegal?: la hipótesis de la Justicia sobre la financiera ligada a Chiqui Tapia

El Lobo enfrenta al Guapo con un objetivo clásico: formaciones, hora y TV
Espectáculos
¿Lo sabías? Teté Coustarot reveló que vendía gaseosas en la cancha de Estudiantes antes de ser famosa
Se enojó: Anita Espasandin apuntó a los haters y tiró un palito contra la China Suárez
Wanda Nara mostró cómo avanza su nueva casa, las imágenes de la obra 
Fechas, episodios y el cierre de Stranger Things: se despide la serie más esperada del año
Wanda Nara no es invitada a la juntadas de MasterChef Celebrity: Emilia Attias confesó los motivos
La Ciudad
Tránsito más ágil y modernización: así está quedando la nueva avenida 44
¡Atención! Cuatro barrios de La Plata sin agua o baja presión por mantenimiento de perforaciones de Absa
Cuenta DNI y las novedades en diciembre 2025: amplían tope en carnicerías y agregan especial para chicos
Cuenta DNI: día por día, los descuentos en los supermercados de La Plata en diciembre
Cambia el horario de atención en los bancos de La Plata: cuándo abren y cierran
Policiales
Entraron a robar a la casa de una concejal de La Plata
Heridas que no cierran: nuevo capítulo judicial del cuádruple crimen de La Loma
Le cruzaron el auto y le apuntaron para robarle
Una joven volcó con su auto sobre la Avenida 60, pero se salvó de milagro
Le arrancaron una ventana y una vez en el interior de la casa, la saquearon
Política y Economía
Piden que se investigue por lavado de dinero a dos supuestos testaferros de "Chiqui" Tapia
Le quieren cobrar un impuesto a las flatulencias de las vacas: "Increíble"
El Gobierno modificó el Presupuesto y asignó más recursos para el pago de salarios, programas y deuda
Reforma laboral: desde la CGT acusaron al Gobierno de "falta de voluntad" para negociar
Anses: la buena noticia que recibieron los jubilados para diciembre 2025

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla