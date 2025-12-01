Chiqui Tapia felicitó al nuevo presidente de Gimnasia, Carlos Anacleto: "Fue una gran jornada democrática"

Claudio “Chiqui” Tapia felicitó públicamente a Gimnasia tras las elecciones que consagraron a Carlos Anacleto como nuevo presidente del club. A través de su cuenta de X, el titular de la AFA destacó la jornada electoral y celebró el proceso democrático vivido por la institución.

“Felicidades al presidente de Gimnasia, recientemente electo, Carlos Anacleto, a su nueva Comisión Directiva y a todos los socios y socias del Lobo que emitieron su voto y vivieron una gran jornada democrática”, escribió Tapia, en un mensaje en su cuenta oficial.

Gimnasia atravesó una de las elecciones más concurridas de su historia, con una fuerte participación del socio (más de 7000 votantes) y una campaña intensa que concluyó con el triunfo de Anacleto. El gesto de Tapia buscó subrayar la importancia de la institucionalidad y la estabilidad dirigencial en un contexto en el que los clubes afrontan desafíos deportivos y económicos.

El nuevo mandatario tripero asume con una agenda cargada y el respaldo de una masa societaria que volvió a mostrarse activa en las urnas.