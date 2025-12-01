Piden que se investigue por lavado de dinero a dos supuestos testaferros de "Chiqui" Tapia
Piden que se investigue por lavado de dinero a dos supuestos testaferros de "Chiqui" Tapia
¡Atención! Cuatro barrios de La Plata sin agua o baja presión por mantenimiento de perforaciones de Absa
Cambia el horario de atención en los bancos de La Plata: cuándo abren y cierran
Le quieren cobrar un impuesto a las flatulencias de las vacas: "Increíble"
Chiqui Tapia felicitó a Anacleto, nuevo presidente de Gimnasia: "Fue una gran jornada democrática"
El Lobo enfrenta al Guapo con un objetivo clásico: formaciones, hora y TV
¿Lo sabías? Teté Coustarot reveló que vendía gaseosas en la cancha de Estudiantes antes de ser famosa
Cuenta DNI y las novedades en diciembre 2025: amplían tope en carnicerías y agregan especial para chicos
Tiempo gris en La Plata: hasta qué hora se esperan lluvias este lunes
Uno por uno, los 32 municipios bonaerenses en los que se espera una fuerte ola de calor este verano
Heridas que no cierran: nuevo capítulo judicial del cuádruple crimen de La Loma
Ya rige el nuevo horario de venta de bebidas alcohólicas en la Provincia de Buenos Aires
Tránsito más ágil y modernización: así está quedando la nueva avenida 44
Wanda Nara mostró cómo avanza su nueva casa, las imágenes de la obra
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca Jrs.
El Gobierno modificó el Presupuesto y asignó más recursos para el pago de salarios, programas y deuda
“No llego a diciembre”: cómo hacer frente a la carga emocional de fin de año
Con amenaza de paro ya rige la suba del 14,4% en los micros de La Plata: a cuánto se fue el boleto, sección por sección
Los docentes universitarios advierten que en 2026 no comenzarán las clases
Le arrancaron una ventana y una vez en el interior de la casa, la saquearon
Divorcios: limitan los tiempos de pago de la compensación económica
Anses: la buena noticia que recibieron los jubilados para diciembre 2025
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Es para áreas concretas de la administración pública
Escuchar esta nota
El Gobierno nacional dispuso una nueva modificación del Presupuesto, asignando más recursos al pago de salarios, programas, pensiones y deuda, a través del Decreto 849/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial. La normativa precisó que la adecuación presupuestaria se ampara en la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social declarada hasta diciembre del 2025.
En ese marco, el Poder Ejecutivo consideró que “dada la emergencia económica actual, es necesario que el Gobierno nacional pueda asegurar una distribución razonable de sus recursos con el fin de poder cumplir con sus obligaciones”.
En esa línea, sostuvo que “para ello, corresponde adecuar el presupuesto nacional que se encontrará vigente a lo largo del corriente ejercicio, asignando recursos adicionales a áreas concretas”. Asimismo, advirtió en el texto oficial, analizado por la Agencia Noticias Argentinas, que “de no realizarse la adecuación del presupuesto de forma inmediata, peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el Estado Nacional”.
Al detallar parte del destino de los fondos asignados, el Gobierno precisó que la modificación “contempla, entre otras cuestiones, el refuerzo de los créditos de gastos en personal, con el fin de atender necesidades vigentes en materia salarial, de gastos de funcionamiento, equipamiento, así como de los créditos para pago de subsidios, becas, compensaciones, transferencias varias y erogaciones que hacen al cumplimiento del cometido de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional”.
Por otro lado, se dispone readecuar los créditos presupuestarios del Servicio de la Deuda Pública para posibilitar la atención de los servicios financieros de la deuda pública del presente ejercicio y de las Obligaciones a cargo del Tesoro.
Al mismo tiempo, el decreto autoriza al ministerio de Economía a “modificar, transformar, disolver o liquidar el Fondo de Desarrollo Gasífero Argentino (FONDESGAS), a fin de evaluar el instrumento idóneo para canalizar el financiamiento de las obras de transporte de gas”.
LE PUEDE INTERESAR
Reforma laboral: desde la CGT acusaron al Gobierno de "falta de voluntad" para negociar
LE PUEDE INTERESAR
Anses: la buena noticia que recibieron los jubilados para diciembre 2025
Areas que incrementan su presupuesto:
- Ministerio de Seguridad: se refuerza el presupuesto al transferir un cargo y los créditos presupuestarios de la Dirección del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual del ámbito de Justicia a Seguridad.
También se incrementa el presupuesto de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal a raíz del aumento del haber mensual de las fuerzas de seguridad y la cancelación de sentencias judiciales de origen previsional para el pago de sentencias firmes reconocidas en sede judicial.
- Ministerio de Defensa: se incrementa los recursos del Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares en función del aumento en el haber mensual del Personal Militar de las Fuerzas Armadas y del Personal de la Policía de Establecimientos Navales, y para la cancelación de sentencias judiciales previsionales.
- Ministerio de Salud: se refuerza el presupuesto para atender programas de la cartera y afrontar erogaciones de los hospitales Garrahan, El Cruce, Cuenca Alta “Néstor Kirchner”, Dr. René Favaloro, “Presidente Néstor Kirchner” y del Bicentenario Esteban Echeverría.
Asimismo, se incrementa el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con el fin de atender el pago de pensiones no contributivas. Además, aumenta el crédito para el pago del Subsidio Extraordinario destinado a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas.
- Ministerio de Capital Humano: sube el presupuesto vigente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia con destino a la atención de la Prestación Alimentar.
- Secretaría de Educación: más recursos a fin de atender salarios docentes y no docentes universitarios, para la adquisición de computadoras y para transferencias destinadas a becas del PROGRESAR, a Comedores Escolares y para la Universalización de la Jornada Extendida.
- Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: aumentan los fondos a fin de cubrir las prestaciones de los Programas Nacionales de Empleo, Volver al Trabajo, Fomentar e Intercosecha.
- ANSeS: sube el presupuesto para el pago de prestaciones previsionales a fin de incorporar el efecto de la aplicación de la Ley de Movilidad Previsional y atender gastos de asignaciones familiares, de la prestación por desempleo, de Acciones de Nutrición - Programa 1000 Días.uhLXwg
- PAMI: ANSeS le transfiere más créditos presupuestarios en función de las retenciones a los haberes previsionales e incrementa el crédito destinado al pago de la Prestación Mensual de Oncopediatría, destinado a familias con niños o adolescentes que se encuentran en tratamiento oncopediátrico activo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí