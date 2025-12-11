Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Gourmet |:: Receta

Dulce torta de tres pisos, por la chef Ale Casale

Capas delicadas, crema aireada, dulce de leche sedoso y frutos rojos que despiertan frescura en cada bocado. Imperdibles festivos

Dulce torta de tres pisos, por la chef Ale Casale
11 de Diciembre de 2025 | 04:51
Edición impresa

Hay recetas que acompañan, que reviven en cada celebración, en cada mesa familiar y en los momentos en los que un dulce puede transformar el ánimo.

Esta torta, que preparo desde hace años, es una de esas creaciones que se convierten en ritual: capas crocantes de masa suave, crema aireada, dulce de leche sedoso y frutos rojos frescos que equilibran la dulzura con su acidez natural. Un postre noble, festivo y absolutamente irresistible de la mano de Alejandra Cazale.

ingredientes

masa (para una torta de tres pisos)

Manteca: 300 g

Azúcar impalpable: 200 g

Harina 0000: 500 g

Azúcar rubia: 50 g

Yemas: 5 (90 g aprox.)

Sal fina: 1 cdta

Ralladura de limón

Almendras picadas: 100 g

Preparación

1Cremar la manteca con los dos azúcares hasta obtener una textura pálida y aterciopelada.

2Incorporar las yemas y perfumar con la ralladura de limón.

3Sumar la harina y las almendras picadas. Mezclar sin amasar, para preservar la textura delicada.

4Enfriar la masa, estirarla y cortar tres discos de 26 centímetros.

5Precalentar el horno a 200 °C. Enfriar nuevamente los discos antes de hornear.

6Cocinar a 160 °C por 8 a 10 minutos, hasta que apenas tomen color.

7Dejar enfriar por completo antes del armado.

ARMADO Y RELLENO

Crema batida: 1 kg

Dulce de leche: 1 kg

Frutos rojos: 1 kg

1El armado es un juego de capas y texturas: Disco, dulce de leche, crema y frutos rojos, vaya a saber cómo coronar la torta. Puede ser decorada con un acabado minimalista o dejar que las frutas frescas tomen protagonismo.

Tip pastelero

Llevar la torta a la heladera durante un día antes de cortar. Los sabores se asientan, la humedad se integra y el corte queda impecable: firme, prolijo y tentador.

Esto es ideal para preparar todo dos días antes de las fiestas y olvidarse del postre sabiendo que será un éxito garantizado.

Más, en @alecasalecocina. Dirección del espacio: 22 Nº180, entre 35 y 36, La Plata.

 

