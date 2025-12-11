Dulce torta de tres pisos, por la chef Ale Casale

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir
La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir
Detectives privados platenses, antídoto de traiciones y pasiones
La Justicia tiene bajo la lupa a una empresa asociada con la AFA
El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio
Habló en Oslo Corina Machado, Premio Nobel de la Paz: “Se necesita coraje para luchar por la libertad"
En 2025 la Legislatura gastó más de $308 mil millones y sesionó sólo dieciséis veces
Ya se juega el Cartonazo por $4.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA
Pantalla, trasnoche y malas notas: una epidemia entre adolescentes
¿Martín Fierro comprados?: escándalo por la primera edición de streamers
Le ponen fecha al Presupuesto, pero se retrasa la reforma laboral
Estatales reclaman que la Provincia pague el aguinaldo “en término”
Nación endurece su postura frente al endeudamiento pedido por Kicillof
Javier Milei inicia la segunda mitad de su mandato, con el desafío de más cambios
La inflación porteña se aceleró a 2,4% y acumuló 28,3% en once meses
La Universidad Nacional de La Plata reconoció a sus mejores egresados
Actividades: taller de ilustración, fiesta en Reconquista y bingo en Villa Elisa
“Tenemos el arma cargada”: la trama de otro feroz ataque a jubilados
Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel
Los Hornos “no está para bollos” y prometen actuar contra los robos
Una audiencia cargada de relatos complican aún más a Tagliaferro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Capas delicadas, crema aireada, dulce de leche sedoso y frutos rojos que despiertan frescura en cada bocado. Imperdibles festivos
Hay recetas que acompañan, que reviven en cada celebración, en cada mesa familiar y en los momentos en los que un dulce puede transformar el ánimo.
Esta torta, que preparo desde hace años, es una de esas creaciones que se convierten en ritual: capas crocantes de masa suave, crema aireada, dulce de leche sedoso y frutos rojos frescos que equilibran la dulzura con su acidez natural. Un postre noble, festivo y absolutamente irresistible de la mano de Alejandra Cazale.
Manteca: 300 g
Azúcar impalpable: 200 g
Harina 0000: 500 g
Azúcar rubia: 50 g
LE PUEDE INTERESAR
El pan dulce, una delicia que enciende el espíritu de las Fiestas
LE PUEDE INTERESAR
Catering festivo: opciones prácticas y deliciosas
Yemas: 5 (90 g aprox.)
Sal fina: 1 cdta
Ralladura de limón
Almendras picadas: 100 g
1Cremar la manteca con los dos azúcares hasta obtener una textura pálida y aterciopelada.
2Incorporar las yemas y perfumar con la ralladura de limón.
3Sumar la harina y las almendras picadas. Mezclar sin amasar, para preservar la textura delicada.
4Enfriar la masa, estirarla y cortar tres discos de 26 centímetros.
5Precalentar el horno a 200 °C. Enfriar nuevamente los discos antes de hornear.
6Cocinar a 160 °C por 8 a 10 minutos, hasta que apenas tomen color.
7Dejar enfriar por completo antes del armado.
Crema batida: 1 kg
Dulce de leche: 1 kg
Frutos rojos: 1 kg
1El armado es un juego de capas y texturas: Disco, dulce de leche, crema y frutos rojos, vaya a saber cómo coronar la torta. Puede ser decorada con un acabado minimalista o dejar que las frutas frescas tomen protagonismo.
Llevar la torta a la heladera durante un día antes de cortar. Los sabores se asientan, la humedad se integra y el corte queda impecable: firme, prolijo y tentador.
Esto es ideal para preparar todo dos días antes de las fiestas y olvidarse del postre sabiendo que será un éxito garantizado.
Más, en @alecasalecocina. Dirección del espacio: 22 Nº180, entre 35 y 36, La Plata.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí