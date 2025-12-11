¿Martín Fierro comprados?: escándalo por la primera edición de streamers

Presión al comercial local: el avance chino sin freno en la ropa
Olga y Telefé organizan la primera gala de los premios dedicada al streaming, pero hay que pagar para votar
El domingo se celebrarán unos nuevos Martín Fierro: Ventura ha organizado premiaciones de todo, y entre ellas se encuentra esta primera edición de la gala dedicada a los streamers, los protagonistas hoy del ecosistema mediático. Pero esta primera edición llega empapada en escándalo: ya hay reproches, internas y declaraciones explosivas que enfrentan a Luzu, Olga, Telefe, figuras del medio y hasta referentes históricos del formato digital.
Todo comenzó con la presentación de categorías y la revelación de las estatuillas al clip del año y a la mejor comunidad serían elegidas por voto del público, pero mediante un sistema de sufragio pago, lo que desató una tormenta inmediata.
El primer conflicto llegó cuando una Fede Popgold (conductor de “Patria y Familia” en Luzu) cuestionó directamente el nombre de su terna: “No me gusta la categoría. Border me suena a nada, a crónica, a que no encaja en ningún lado. Me hubiese gustado estar, pero no con ese nombre”.
La conductora Paula Chaves presentó el sistema durante su programa y lo explicó tal cual se usará: “Podés votar el clip del año y la mejor comunidad entrando a bot.com.ar o enviando MF al 3002. Es con instrucciones y tiene un costo”.
Por lo que, el primero en reaccionar fue Nicolás Occhiato, referente de Luzu y figura de Telefe, quien se desmarcó por completo: “De nuestra parte no hay necesidad de que gasten plata para votarnos. El amor de la comunidad nos lo demuestran todos los días”, lanzó. La postura fue tan tajante que incomodó a Telefe, que coorganiza la ceremonia junto a Olga, y para muchos fue interpretada como un boicot indirecto.
Asimismo, Bernarda Cella, cofundadora de Olga, le respondió: “Nos llama mucho la atención la polémica. Hacer un Martín Fierro cuesta muchísimo. Es para todos los canales de streaming y necesitamos que tiren para el mismo lado”.
Para Cella, la decisión es parte del financiamiento del evento, que implica un despliegue técnico y económico fuerte: “Es un gasto enorme. Ojalá hubiera más apoyo, no polémicas”.
Mario Pergolini también se sumó: “Es una ridiculez, una bajeza, pagar para votar es ridículo. Si no podés organizar algo sin pedir plata, hacelo más chico”.
“Si alguien piensa pagar para votar por Vorterix, no lo hagan. Es tonto. No lo necesitamos”, cerró el conductor.
Finalmente, frente al caos, la dueña de la marca Martín Fierro, emitió su propia aclaración: “APTRA no participa en el negocio que anunció Olga. Las decisiones comerciales son de los adjudicatarios de la licitación”. Así, Luis Ventura se desmarcó del polémico intento de “crowdfunding” de los premios que suman así una nueva rama, aunque ya generan polémica por todos lados.
