Sigue la polémica por la tasa a supermercados

La tasa que decidió aplicar el municipio de Pilar a supermercados sigue generando polémica y reclamos.

La decisión de la administración del intendente Federico Achával (PJ), se da en el marco de la pelea que protagoniza el Gobierno nacional contra provincias y municipios que deciden subir la presión fiscal.

Con la medida de la comuna, al 4,5% actual que cobra Pilar por la Tasa de Seguridad e Higiene, se sumará un 2% sobre el valor de cada venta neta (sin IVA) por la Tasa de Protección Ambiental, que hasta ahora significaba un monto fijo de $ 69. Las cadenas rechazaron la decisión e insisten en que se retrotraiga. Empezará a regir el 15 de diciembre y anticiparon que se trasladará a los precios.

En Pilar operan las principales compañías del sector: Coto, Carrefour, Cencosud, Changomas, Diarco, Vital, Makro, Osle y La Economía.

En ese marco, la Asociación de Supermercados Unidos advirtió sobre el crecimiento en la creación de ‘pseudo impuestos’ que no tienen una retribución y alertó que generará perjuicios a vecinos y problemas operativos a comercios.

A su vez, advirtió que provocará aumentos en góndolas. Entre los efectos, destacó un encarecimiento del 2% para clientes del distrito, afectación a compras de bajo monto –sin un mínimo imponible, se cobra sobre cada gasto, por más chico que sea– y complicaciones en precios redondos: por ejemplo, una caja navideña de $ 10.000 pasaría a costar $ 10.165,28, lo que “podría provocar rechazos en líneas de cajas”, adelantó la entidad.

A la polémica se subió el ministro de Economía, Luis Caputo. “No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente”, sostuvo.