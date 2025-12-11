Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los socios del gol: desde este jueves pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

La Ciudad |Los promedios más altos

La Universidad Nacional de La Plata reconoció a sus mejores egresados

La Universidad Nacional de La Plata reconoció a sus mejores egresados

la distinción alcanzó a los estudiantes más sobresalientes / el dia

11 de Diciembre de 2025 | 03:37
Edición impresa

En el patio “Julieta Lanteri”, ubicado en el corazón de la presidencia de la Universidad Nacional de La Plata, los mejores egresados de las carreras de pregrado y grado que culminaron sus estudios durante el ciclo lectivo 2024 tuvieron ayer su reconocimiento.

La ceremonia, que se desarrolló en horas de la tarde, fue encabezada por el presidente de la institución, Martín López Armengol, quien entregó las distinciones junto a las autoridades de cada facultad y colegio del sistema preuniversitario.

El reconocimiento fue otorgado a estudiantes que, durante su trayectoria educativa, lograron los promedios más altos, cuyo rendimiento sobresaliente los catapultó a ser referentes en sus facultades y tecnicaturas.

Desde la casa de estudios, destacaron que este tipo de celebraciones y reconocimientos no es sólo de un premio individual, sino también de un mensaje al conjunto de la comunidad educativa sobre compromiso y constancia.

Para conocer el listado completo, ingrese a: https://www.eldia.com/nota/2025-12-10-18-1-0-la-unlp-distingue-a-sus-mejores-egresados-uno-por-uno-los-estudiantes-destacados-en-cada-carrera-la-ciudad

 

