Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: desde este jueves pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Política y Economía |Ante el ministro

La Corte advierte sobre elección de jueces

La Corte advierte sobre elección de jueces
11 de Diciembre de 2025 | 02:58
Edición impresa

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, afirmó ayer ante magistrados que la principal preocupación del Poder Judicial es la cobertura de vacantes y advirtió sobre los riesgos de modificar el sistema de designación de jueces. En ese sentido, defendió el rol del Consejo de la Magistratura y sostuvo que los otros mecanismos posibles -la elección popular o la selección directa del Ejecutivo- requieren una reforma constitucional. Subrayó además que el organismo trabaja para agilizar concursos y reforzar capacitaciones orientadas a causas complejas, desde narcotráfico y lavado hasta pornografía infantil.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, coincidió en la preocupación por los cargos sin cubrir y responsabilizó al Congreso por las demoras. El brindis final estuvo a cargo del titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz, quien resaltó el valor de la imparcialidad y recordó a los magistrados del Juicio a las Juntas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El cuádruple crimen de La Plata: declaró el papá de Marisol y complicó más al remisero

¿Agua con "viagra"? Alarma por fármacos detectados en cuencas urbanas de la Región

Entradas para la final Estudiantes vs Racing: en pocos minutos se agotaron las plateas

Aguinaldo "en tiempo y forma": el pedido de los estatales bonaerenses, que esperan el llamado a paritaria

El milagro de Federico: tras caer desde 20 metros, "buenas noticias" sobre el hijo de Marito Díaz

Lali y Pedro Rosemblat, confirmación y sorpresa en medio de los rumores de crisis: “Esta pareja está muerta”

La UNLP distinguió a sus mejores egresados: uno por uno, los estudiantes con mejores promedio en cada carrera

Guardia alta: hay árbitro y VAR para la final Estudiantes - Racing en Santiago del Estero
+ Leidas

Plateas agotadas: mucho malestar del lado Pincha

Estatales reclaman que la Provincia pague el aguinaldo “en término”

Presentan a Brunati como director deportivo

Movilizados por una obra cerca del arroyo El Pescado

La Universidad Nacional de La Plata reconoció a sus mejores egresados

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

Reconquista y Atenas, la Superfinal del básquet platense

En Estudiantes será Carrillo y 10 más para jugar la gran final
Últimas noticias de Política y Economía

Deuda en dólares: una vuelta con US$ 1.000 millones

Le ponen fecha al Presupuesto, pero se retrasa la reforma laboral

La Justicia tiene bajo la lupa a una empresa asociada con la AFA

Aprueban un proyecto minero en Mendoza
Espectáculos
Luis Machín: “para los actores, el cine es nuestro lugar de batalla”
Aliens, romance, tensión, terror y brujitas, los otros estrenos de la semana
¿Martín Fierro comprados?: escándalo por la primera edición de streamers
Beyoncé, presidenta de la próxima Met Gala
Adiós a Gastón Pessacq: una voz renovadora en la televisión argentina
Policiales
“Tenemos el arma cargada”: la trama de otro feroz ataque a jubilados
Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel
Los Hornos “no está para bollos” y prometen actuar contra los robos
Casación anula la condena del “caso del ternerito”
Caso Loan: piden elevar el monto de la recompensa
Información General
Pacto parental: crece un acuerdo entre padres para demorar el celular
Una variante de gripe golpea al hemisferio norte y podría llegar al país
Los números de la suerte del jueves 11 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Se cayó un ascensor en Ezeiza y hay cinco heridos
Explotación ilegal y lavado: denuncian en la Justicia a 300 sitios de apuestas ilegales en la Provincia
Deportes
Reconquista y Atenas, la Superfinal del básquet platense
La historia de la rivalidad entre Estudiantes y Racing: título, chilena, Copa y cuatro detenidos
Liga Profesional: Estudiantes y Gimnasia, con las zonas definidas
Camioneros, con apoyo de Moyano, rival del Lobo y el Pincha debuta ante el León
Presentan a Brunati como director deportivo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla