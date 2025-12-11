La Corte advierte sobre elección de jueces

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir
El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, afirmó ayer ante magistrados que la principal preocupación del Poder Judicial es la cobertura de vacantes y advirtió sobre los riesgos de modificar el sistema de designación de jueces. En ese sentido, defendió el rol del Consejo de la Magistratura y sostuvo que los otros mecanismos posibles -la elección popular o la selección directa del Ejecutivo- requieren una reforma constitucional. Subrayó además que el organismo trabaja para agilizar concursos y reforzar capacitaciones orientadas a causas complejas, desde narcotráfico y lavado hasta pornografía infantil.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, coincidió en la preocupación por los cargos sin cubrir y responsabilizó al Congreso por las demoras. El brindis final estuvo a cargo del titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz, quien resaltó el valor de la imparcialidad y recordó a los magistrados del Juicio a las Juntas.
