A punta de pistola, atacó un kiosco en pleno Centro

Un violento asalto se registró en un almacén ubicado en 7 entre 54 y 55, en pleno radio céntrico de La Plata, donde una joven empleada fue apuntada con un arma por un delincuente que irrumpió en el local y escapó con dinero y un celular. De acuerdo a lo informado por voceros, el episodio ocurrió cerca de las 20, cuando la trabajadora atendía a una clienta.

En ese momento ingresó un hombre que llevaba un casco colocado. El implicado no dijo una palabra: apenas cruzó la puerta, exhibió un arma de pequeño tamaño y tomó por el brazo a la mujer mayor que estaba comprando. Tras unos segundos la soltó, y la clienta huyó aterrada hacia la calle. Acto seguido, el asaltante se dirigió directamente hacia la caja, donde estaba la empleada de 20 años. La apuntó con el arma y le exigió entrega inmediata de sus pertenencias. Con el botín en sus manos, el ladrón salió corriendo por calle 7 hacia 55 y desapareció antes de que llegara algún móvil policial. Investigan el caso.