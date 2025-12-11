Rabbit Town: estrena tapeos, postres, mesa dulce y brindis para festejar diciembre

Con estética de mini barrio chino, cocina adaptada al paladar local y una ambientación que ya es sello de la casa, Rabbit Town inaugura la temporada de diciembre con sabores pensados para compartir: tapeos, 2x1 en postres, jarras de té frío y una mesa dulce con brindis incluido.

En la esquina de 4 y 55, donde los faroles de papel rojos y la deco oriental invitan a una pausa del ritmo diario, Rabbit Town vuelve a convertirse en un punto obligado para quienes buscan una experiencia distinta en La Plata. Cecilia Chen, creadora del espacio, habló con este diario y adelantó todas las novedades que el restaurante lanza para celebrar la previa de fin de año.

PROPUESTAS PARA EL ENCUENTRO

La propuesta de diciembre llega con un fuerte foco en el encuentro: tapeos para compartir, postres renovados, bebidas frías y una mesa dulce con brindis que se servirá durante cinco días especiales. “Queremos que la gente venga a disfrutar y a probar algo distinto, pero siempre con un guiño al gusto local”, explicó Chen durante la entrevista.

El primer gran lanzamiento es el menú after, disponible de 19.40 a 22, que suma opciones ideales para la tarde-noche. La Bandeja de Tapeo Sirena ($32.000) incluye sushi surtido, langostinos fritos y arrollados primavera, más dos tragos o dos cervezas. Para quienes prefieren sabores más intensos, la Bandeja de Tapeo Sakura ($28.000) combina dumplings fritos, bolitas de carne estilo K-Pop, tempuras de tentáculos y arrollados primavera, con la misma opción de bebidas.

A esta propuesta se suma una carta ampliada de postres por copa que Rabbit Town presentará cada tarde-noche: mousse de café, de matcha, de frutos rojos y de duraznos.

Desde hoy, además, habrá 2x1 en todas las copas de postre todos los días, una promoción pensada para compartir y para quienes disfrutan cerrar la comida con algo dulce, fresco y liviano.

MESA DULCE LIBRE CON BRINDIS INCLUIDO

En línea con la tradición asiática de acompañar las comidas con té, el restaurante también incorpora café frío, iced tea y jarras de té frío, elaboradas con blends orientales que combinan frutos rojos, maracuyá, durazno y otras mezclas aromáticas.

La idea, cuentan, es que la experiencia nocturna pueda vivirse también desde la infusión, como ocurre en China y Japón.



Para quienes esperan las reuniones de fin de año, Rabbit Town prepara una propuesta especial: la Mesa Navideña Libre, que funcionará del 19 al 23 de diciembre, de 19.30 a 22. Incluye jarras de té, pastelería y dulces libres, más una copa de espumante para brindar, a un valor de $20.000 por persona. Una invitación a celebrar con un clima festivo, pero con identidad asiática.



Con estas incorporaciones, Rabbit Town busca ampliar su abanico de sabores y reforzar su espíritu de encuentro. Una mezcla de tradición, color y modernidad que, cada diciembre, vuelve a renovarse.



MEDIODIAS CON SABORES ASIATICOS



Rabbit Town también renueva su propuesta del mediodía con un menú ejecutivo que estará vigente hasta marzo y que se sirve los martes, viernes, sábados y domingos de 11.30 a 15.30. La opción incluye entrada, plato principal y bebida, con combinaciones que recorren sabores asiáticos adaptados al gusto local. Entre las entradas se puede elegir entre sushi surtido, dumplings fritos o las ya clásicas bolitas K-Pop, tres versiones que permiten empezar el almuerzo con texturas y perfiles distintos.

omo plato principal, el menú ofrece tres alternativas bien definidas: el Chicken Bowl, con pollo en salsa teriyaki, palta, repollo, frutas y queso crema sobre base de arroz; el Chao Mian, un fideo de semolín salteado con carne, verduras y brotes de soja; y el Tonkatsu, una milanesa de bondiola japonesa con salsa teriyaki y repollo sobre arroz. Por $18.000 por persona, la propuesta se completa con bebida incluida -agua, gaseosa o limonada- y se consolida como una opción accesible y contundente para quienes quieran almorzar algo distinto en la ciudad.