Los socios del gol: desde este jueves pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Política y Economía |El oficial a $1.460

Bajaron los “verdes” y el riesgo país; subió la Bolsa

11 de Diciembre de 2025 | 03:01
11 de Diciembre de 2025 | 03:01
Edición impresa

El dólar oficial cerró en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre del martes.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.455 y $1.460 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

El dólar blue cotizó en $1.430 para la compra y $1.450 para la venta, con una suba de 0,35%.

El dólar mayorista se ubicó en $1.438, bajó 0,2% y quedó a 78 pesos del techo cambiario (hoy en $1.516).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,29% hasta $1.473,3, y el CCL (Contado Con Liquidación) cayó 0,09% hasta los $1.501.

Los ADRS de empresas argentinas treparon hasta 4% y los bonos en dólares rebotaron.

Los papeles argentinos en Wall Street avanzaron, de la mano de Loma Negra (+4%), seguido por Banco Macro (+3,6%) y Cresud (+3,1%).

En este contexto, los títulos soberanos de la Argentina operaron con subas de hasta 0,7% en Nueva York, liderados por el Bonar 2029 y el Bonar 20230. Así, el riesgo país retrocedió hasta los 625 puntos básicos.

En la Bolsa porteña el S&P Merval trepó 0,9% a 3.013.646,79 puntos, al tiempo que su contraparte en dólares avanzó 1,8% a 2.013,20 puntos, y casi se recupera en su totalidad su pérdida de la jornada anterior.

Las acciones cerraron con mayoría de subas, lideradas por Loma Negra (+4,5%); Transportadora de Gas del Norte (+3,4%) y Transportadora de Gas del Sur (+2,5%).

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

