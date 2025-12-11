Nación endurece su postura frente al endeudamiento pedido por Kicillof

Presión al comercial local: el avance chino sin freno en la ropa
El Gobierno nacional salió ayer a endurecer su postura frente al endeudamiento que pretende tomar la administración de Axel Kicillof. En ese contexto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ratificó la negativa del Gobierno a autorizar una mayor tomar de deuda, al advertir que “sin déficit no hay nueva deuda”.
“Le recordamos al gobernador de la Provincia de Buenos Aires que sin déficit no hay nueva deuda”, dijo Adorni en respuesta a una pregunta durante la conferencia de prensa que brindó para hacer un repaso de la gestión del Gobierno.
La controversia por la autorización del endeudamiento apareció apenas la Legislatura dio el aval a la solicitud de Kicillof, con apoyo de la UCR, el PRO y los bloques libertarios disidentes.
El primero el deslizar que Nación podría no otorgar el aval fue el ministro de Economía, Luis Caputo. Y ayer se sumó Adorni.
La ley de financiamiento autoriza a Kicillof a tomar deuda por 3.680 millones de dólares, pero la operación, como la de cualquier provincia, debe ser autorizada por Nación, ya que la garantía última es la coparticipación de impuestos. El Gobierno nacional amaga autorizar solo 1.446 millones de dólares.
El argumento de Nación es que esa sería la deuda que Provincia emitiría para refinanciar (rollover) deuda emitida durante el gobierno de María Eugenia Vidal y que el resto es “nueva” y por lo tanto no tendrá autorización. Provincia lo niega de plano: “ todo es refinanciación, excepto un pequeño tramo para obras ”, dijeron fuente del gobierno provincial.
El propio Kicillof señaló en una entrevista televisiva que el volumen de endeudamiento “está estrictamente asociado con los vencimientos que tiene la Provincia. No es para tomar nueva deuda, endeudarse y solventar gastos corrientes”.
Pese a la relación política rota, en el gobierno provincial creen que finalmente Caputo autorizará la emisión de deuda, ya que interpretan que arrastrar a la Provincia al default impactaría sobre el propio programa financiero del gobierno de Milei.
En ese marco, el diálogo entre Kicillof y la Casa Rosada sigue cortado. Al aludir al Gobernador, Adorni consideró que “no tiene mucho sentido” una reunión del Ejecutivo nacional con el bonaerense.
“Lo único que les importa es que al Gobierno le vaya mal y que a los bonaerenses les vaya mal también. No hay mucho para dialogar, porque no hay muestras de buena voluntad”, dijo.
“Hay gobernadores que no van en línea con lo que la gente nos pide”, dijo y agregó como ejemplo que no se encuentra apoyo “cuando pedimos les pedimos que se adhieran a determinadas leyes, como puede ser la Ley Antimafias o cualquier otra”.
Ante la posibilidad de que en el futuro exista una reunión con Kicillof, puntualizó que desde el Ejecutivo se evalúa “cuál es la agenda de cada gobernador” y añadió que “no comparten agenda” con el mandatario bonaerense.
