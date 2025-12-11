La inflación porteña se aceleró a 2,4% y acumuló 28,3% en once meses

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,4% en noviembre, según informó este miércoles el Instituto de Estadística y Censos porteño. Así, el IPC de CABA acumula un aumento de 28,3% en los primeros once meses de 2025.
Medido de forma interanual, el alza fue de 32,6%. En octubre, el IPC porteño se había ubicado en 2,2%.
La variación de noviembre estuvo impulsada por aumentos en: Recreación y cultura; Cuidado personal; Transporte; Restaurantes y hoteles; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas.
El alza por divisiones se distribuyó en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que aumentó 2,5%, con una incidencia de 0,49 puntos porcentuales (p.p) en la variación mensual del IPCBA, al impactar principalmente las alzas en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres. Le siguieron en importancia, las subas de tarifas residenciales de luz y gas natural por red.
Alimentos y bebidas no alcohólicas promedió un incremento de 2,2%, contribuyendo con 0,39 p.p. al Nivel General. Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Carnes y derivados (4,5%), Pan y cereales (2%) y Frutas (6,8%). En sentido contrario, se destacó Verduras, tubérculos y legumbres (-5,1%).
Transporte aumentó 2,9%, con una incidencia de 0,31 p.p., debido a los ajustes en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y, en menor medida, de los automóviles. Las caídas en los valores de los pasajes aéreos contribuyeron a quitarle presión a esta división.
Restaurantes y hoteles registró una suba de 2,7% e incidió 0,30 p.p., por las alzas en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas.
Recreación y cultura trepó 4%, con una incidencia de 0,22 p.p., como resultado de los aumentos en los paquetes turísticos y, en menor medida, de las subas en los precios de los servicios recreativos, deportivos y culturales.
En términos interanuales, las divisiones Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles y Transporte fueron las principales responsables del crecimiento de los precios minoristas, explicando 60,6% de la variación interanual del Nivel General.
Durante noviembre, los Bienes registraron una suba de 2,3%, por debajo de los Servicios que aumentaron 2,5%. Así, en los primeros 11 meses del año los Bienes acumularon una suba de 22% y los Servicios de 32,4%.
Medido de forma interanual, el alza de la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 32,6%
