El pan dulce, una delicia que enciende el espíritu de las Fiestas

En La Plata, tres propuestas artesanales se preparan para iluminar la mesa navideña con recetas heredadas, aromas que despiertan la memoria y detalles que invitan a celebrar. Desde la tradición familiar de El Mortero, al encanto del clásico Atalaya, pasando por la línea especial de Bonté, cada pan dulce promete un instante cálido para compartir en torno a los brindis.
El Mortero
64 Nº322 entre 1 y 2
Con más de 65 años de historia, El Mortero mantiene vivo un oficio que pasó de generación en generación, respetando las técnicas artesanales y el sabor auténtico de la panadería clásica. Su compromiso se refleja en el uso de materias primas de excelencia, en la enseñanza generosa dentro del taller y en la forma de compartir recetas que forman parte del patrimonio emocional de la familia.
Elegido tres años consecutivos como el Mejor Pan Dulce de La Plata, el local ofrece seis variedades únicas, en diversos tamaños y presentaciones pensadas para acompañar cada mesa y cada gusto. Fieles a su premisa de calidad y cercanía, realizan envíos y también invitan a que los clientes se acerquen a conocer el local y vivir la experiencia completa del sabor verdadero. Abierto de martes a domingos, de 7 a 21. WhatsApp: 221 690-5264. Teléfono: 421-4388. IG: @panaderia.elmortero
Parador Atalaya
avenida 7 esquina 43
En estas Fiestas, Atalaya invita a sumar a la mesa un pan dulce reconocido por todos, celebrado por su textura suave, su aroma inconfundible y ese sabor entrañable que convoca a compartir. Es el clásico que nunca falta y que, año tras año, logra ocupar el primer lugar en cada brindis familiar.
Quienes deseen llevarse este infaltable pueden acercarse al parador de 7 y 43, donde los espera el pan dulce que siempre conquista primero la mesa. “Estas Fiestas, Atalaya está con vos” es la consigna.
IG: @atalaya.laplata.centro
Bonté
avenida 60 entre 4 y 5
Panadería Bonté presenta sus edicines especiales de pan dulce y budines para estas Fiestas, elaboradas con recetas artesanales y ese inconfundible toque italiano que distingue a la marca. Cada variedad nace con la intención de llevar a la mesa sabor, tradición y dedicación en cada bocado.
Entre los panes dulces, sobresale el que incluye chips de chocolate, más una tentadora cobertura combinada de chocolate blanco y negro.
También destaca la versión de frutos secos, que reúne castañas de cajú, nueces, almendras, pasas de uva rubias y negras y cerezas, todo rematado con un delicado glasé y frutas por encima.
La línea se completa con el clásico Stollen, espolvoreado con azúcar impalpable y relleno con gajos de naranja glaseada, pasas rubias y negras, almendras y un toque de cardamomo; y el infaltable Genovés, elaborado con frutas glaseadas confitadas, almendras, pasas y cerezas, cubierto con una capa glaseada que replica los mismos sabores de su interior.
Para acompañar, Bonté suma una selección especial de budines -chocolate con chips, vainilla con chips, marmolado, inglés, naranja con glasé y limón con glasé- todos preparados con materias primas seleccionadas y horneados a diario.
Los pedidos pueden realizarse por Instagram, o en el local de avenida 60. IG: @bonte_ok
En estas Fiestas, la Ciudad late con sabores que estimulan el encuentro: elegir un pan dulce local es llevar a la mesa historia, trabajo platense y ese toque casero que hace más nuestra cada celebración.
