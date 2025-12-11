Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Análisis

Javier Milei inicia la segunda mitad de su mandato, con el desafío de más cambios

Javier Milei inicia la segunda mitad de su mandato, con el desafío de más cambios

Sonia

11 de Diciembre de 2025 | 03:00
Edición impresa

El presidente argentino, Javier Milei, inició la segunda mitad de su mandato con mayor representación en el Congreso tras las elecciones legislativas de octubre, aunque obligado a negociar para aprobar sus polémicas reformas.

La nueva composición legislativa, con un oficialismo que casi triplica sus bancas, coincide con el llamado a sesiones extraordinarias hasta fin de año, en las que su gobierno buscará aprobar el presupuesto 2026 y avanzar con reformas en lo laboral, penal y fiscal.

La victoria de su partido La Libertad Avanza en las legislativas de octubre, facilitada por un salvavidas millonario de su aliado y par estadounidense Donald Trump, reforzó la gobernabilidad del presidente ultraliberal, aunque sigue sin tener las mayorías.

Para llevar a cabo sus reformas, Milei deberá moderar su genio indómito, reprimir insultos a opositores y cultivar un perfil negociador que fomente alianzas con los gobernadores, ávidos de fondos tras dos años de austeridad.

Los cambios clave

En el plano fiscal, el gobierno impulsa una ley de “principio de inocencia” tributaria, que eleva los umbrales que definen la evasión y acorta su período de prescripción, y otra que prohíbe presupuestos deficitarios. También pretende endurecer el Código Penal frente al delito y la protesta.

El proyecto de reforma laboral, según adelantaron funcionarios, buscará flexibilizar las modalidades de contratación, redefinir el cálculo de indemnizaciones y cambiar el sistema de convenios colectivos.

La iniciativa ya cosechó el rechazo de las centrales sindicales. El gobierno impulsará también una modificación de la ley de glaciares: Milei sostiene que las áreas de protección “no están bien definidas” y propone que cada provincia determine la superficie a preservar, con el fin de incentivar la minería. Organizaciones ambientalistas y comunidades locales ya anticipan resistencia a cualquier flexibilización de los actuales límites.

Fortaleza y fragilidad

“La senda para avanzar en algunas de las reformas está bastante allanada porque hay disposición de gobernadores” de la oposición para llegar a un acuerdo, dijo a la AFP Sergio Morresi, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Sao Paulo y académico de la argentina Universidad Nacional del Litoral. “Hay actitud mutua de negociación”.

La crisis de la oposición, que sigue buscando culpables de la derrota electoral, facilitó a Milei el camino. “Hasta que no se resuelvan las internas dentro del peronismo es improbable que se pueda reforzar la oposición”, agregó Morresi. El experto advirtió que la fortaleza política de Milei es en realidad frágil porque depende de que la economía siga relativamente estable, y esa estabilidad, a su vez, depende de las señales de apoyo de Estados Unidos.

El politólogo Rosendo Fraga dijo a su vez que “la actitud negociadora impulsada por los gobernadores puede cambiar si no obtienen sus reclamos”, principalmente presupuestarios.

En el Senado los acuerdos le permitirían al gobierno sumar la mitad más uno de los apoyos. Se trata de una mayoría legislativa “frágil”, comentó Fraga. El nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, “ha logrado abrir el diálogo, pero todavía no los acuerdos”, señaló el analista.

Pero en la Cámara de Diputados el escenario es más complejo para el oficialismo. De un total de 257 bancas, La Libertad Avanza tiene 95 y le faltan 34 para el quórum que habilita el debate, por lo que deberá forjar acuerdos. “El oficialismo puede tener una mayoría parlamentaria en la Cámara baja, pero difícilmente logre un interbloque permanente. La política es cambiante”, dijo Fraga.

El telón de fondo es una economía exhausta, con pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo, un tejido industrial golpeado, aumento de la precariedad laboral y una inflación que, tras haber cedido, encadena tres meses por encima del 2% mensual.

Con más de 10.000 millones de dólares en pagos que afrontar en 2026, el horizonte sigue siendo un nudo en la garganta.

 

