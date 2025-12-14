Guido Carrillo, tras volver a consagrarse con Estudiantes: "Estamos a la altura de los grandes equipos del fútbol argentino"

En una noche inolvidable para Estudiantes, que se consagró campeón del Torneo Clausura frente a Racing, Guido Carrillo se convirtió en una de las figuras del partido al marcar el gol del empate en el final. El delantero expresó su profunda emoción y reflejó el sentimiento de un plantel que atravesó un año complejo, pero terminó celebrando.

“Es increíble, tengo una emoción inexplicable. No puedo creer vivir esto con el club de toda mi vida, el que siempre se levanta”, dijo Carrillo, todavía con la voz quebrada por la celebración.

Consultado por su suspensión de cuatro fechas durante el torneo, el atacante no esquivó el tema y señaló: “El día que me expulsaron y me dieron las cuatro fechas no tenía justificación, pero sabía que con este grupo íbamos a lograr jugar esto y llegar al final. Son unos animales, sacaron todos los partidos adelante”, sostuvo, en alusión a la solidez y compromiso del plantel durante su ausencia.

Para Carrillo, el título tiene un valor especial por el recorrido del equipo en una temporada marcada por altibajos. “No sé si el año no fue bueno, para pocos fue bueno. No fue sencillo, estamos a la altura de los grandes equipos del fútbol argentino. Creo que fuimos superiores al rival. Estamos destinados a pelearla y sufrir”, reflexionó, celebrando el carácter que mostró el conjunto dirigido por Domínguez.

Además, el delantero elogió al Principito, uno de los futbolistas más determinantes del equipo: “José tiene una calidad indiscutible, de lo mejor del fútbol nacional. No solo dentro de la cancha sino también afuera”. Así, Guido destacó y valoró la influencia del experimentado mediocampista tanto en lo futbolístico como en el vestuario.

Con este nuevo título, Carrillo y Estudiantes coronan un ciclo exigente, reafirmando la identidad de un club que, como repitió el delantero, “siempre se levanta”.