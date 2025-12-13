Hinchas del Pincha y la Academia, juntos y en paz en la previa de la final en Santiago del Estero

Fotos y videos.- Desde Santiago del Estero, así se vive la previa de la final entre Estudiantes y Racing
Fotos y videos.- Desde Santiago del Estero, así se vive la previa de la final entre Estudiantes y Racing
En la previa de la final entre Estudiantes de La Plata y Racing Club, un hotel de Termas de Río Hondo se convirtió en un ejemplo de convivencia entre hinchas de ambos equipos, que compartieron espacios, charlas y expectativas sin ningún tipo de incidentes.
Por un lado, un hincha de Estudiantes de La Plata, que viajó desde Quilmes en auto, coincidió en el clima positivo que se vive en la ciudad. “Venimos con mucha expectativa y con confianza. Ya conocía el estadio por otras finales y es hermoso”, señaló, mientras compartía el mismo hotel y espacios comunes con simpatizantes del equipo rival.
“Ningún problema. Hoy es una fiesta para todos”, resumió el hincha de Racing llegado desde Avellaneda, que viajó en micro junto a sus hijos para vivir el partido decisivo. “Ojalá que gane la Academia, pero tiene que ser una fiesta para todos, como tendría que ser siempre”, agregó, mientras destacaba el clima de tranquilidad y el buen trato entre los simpatizantes.
El fanático académico contó que era su primera vez en Santiago del Estero y elogió tanto el paisaje como la hospitalidad local: “El día es hermoso, la gente espectacular. Hasta ahora, todo de diez”. Incluso se animó a arriesgar un pronóstico: 2 a 0 para Racing.
La escena, repetida en distintos puntos de la ciudad, refleja una previa marcada por el respeto y la convivencia, con hinchas de ambos clubes compartiendo hotel, pileta y charlas futboleras, en una muestra de que el fútbol también puede vivirse como una fiesta sin violencia.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
