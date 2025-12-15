Uno por uno, todos los ganadores del Martín Fierro del Streaming

Los médicos de La Plata levantaron el corte de servicio al IOMA
El Centro de Convenciones de Buenos Aires fue el lugar elegido para la entrega inaugural de los Martín Fierro de Streaming. Otro evento organizado por APTRA, y que llevó al Stream del Conicet como el Oro.
En este contexto, se supo que, la gala oficial, que reunió a las figuras más influyentes del mundo digital, tuvo lugar desde las 21 horas y pudo seguirse tanto por el canal de streaming OLGA como por la pantalla de Telefe.
Se esperaba que, Tanto Olga como Luzu TV fueran de los más granadores de la noche, aunque el premio principal se lo llevó la transmisión desde del fondo marino de Mar del Plata, que revolucionó el "modo streaming".
Aquí detallamos a la totalidad de los ganadores de los Martín Fierro en los Canales de Streaming 2025
Martín Fierro de Oro
Stream del Conicet
Mejor programa federal
Para el Universo (Universo TV – Córdoba)
Cabaret Voltaire (Brindis – Rosario) - ganador
Flojo de Papeles (Floyd TV – Mendoza)
Dólar Blue (La Casa del Streaming – Misiones) - ganador
Mejor producción integral
Olga - ganador
Luzu TV
Gelatina
Blender
Vorterix
Bondi Liv
Transmisión especial musical
Gracias Mercedes (Olga) - ganador
Un día rosarino (Olga)
2° aniversario (Olga)
Tini (La Casa Streaming)
Gelatón (Gelatina)
El baile más grande del Universo (Universo TV)
Musical
Esto es ¡FA!, Algo de Música (Luzu TV)
Un poco de ruido - ganador
FM Luzu (Luzu TV)
Soundtrash (Blender)
Origamix (Somos Origamis & Gelatina)
Volverme Loco (Bombo TV)
El más border del streaming
Patria y Familia (Luzu TV)
Los Del Turco (La Canchita TV) - ganador
El Fin del Mundo (Olga)
Informativo
Incluye Segurola y Habana (Futurock) - ganador
Paraíso Fiscal (Olga)
La Mañana (Infobae) - ganador
Circo Freak (Gelatina)
Tiempo Libre (La Casa Streaming)
Tremenda mañana (Bondi Live)
Divino Tesoro (Murad)
Actualidad
Ángel responde (ambos Bondi Live) - ganador
Resu en Vivo, Desayuno intermitente (Blender)
Ya fue todo (Jotax)
Elijo creer (Gelatina)
La posta (Stream Room TV Pública).
Deportivo
Cuidemos el fútbol (AZZ) - ganador
Gol gana (Olga)
No se pudo (Vorterix)
Visitantes (Carnaval)
Mundial (AFA Estudio)
Programa revelación
Tapados de laburo (Olga) - ganador
Se fue larga (Luzu TV)
Dopaminas (Vorterix)
Sumergidas en data (La Casa Streaming)
Había que decirlo (El Trece Prende)
Maxi Mediodía (Ahora Play)
Contenido On Demand
La Cruda (Olga) - ganador
Así somos (Luzu TV)
Esto es cine (Blender)
El Gapón (Vorterix)
Programa semanal
Los no talentos (Luzu TV)
Mi primo es así (Olga) - ganador
Xtream master (Luzu TV)
Bang Bang (Gelatina)
Reporte minoritario (Vorterix)
Negocios son negocios (Mundo Dinero)
Estás a tiempo (Stream Room TV Pública)
Ahora en jaque (Ahora Play)
Programa humorístico
Soñé que volaba (Olga) - ganador
Edición Especial (Luzu TV)
Que olor (Gelatina)
5 minutos más (Vorterix)
Columnista
Paulo Kablan, Rolando Barbano (ambos Olga)
Iván Schargrodsky (Blender)
Emiliano Goggia (Gelatina)
Naty Maldini (Futurock)
Seba De Caro (Gelatina) - ganador
Dupla del año
Paula Chaves – Luli González (Olga)
Germán Beder – Joaco Cavanna (Vorterix) - ganador
Momi Giardina – Santi Talledo (Luzu TV)
Pepe Ochoa – Fede Bongiorno (Bondi Live)
Tomás Quintín Palma – Marcos Aramburu (Gelatina)
Marcos Giles – Ángela Torres (Luzu TV)
Voz periodística
Iván Schargrodsky (Cenital) - ganador
Luciana Geuna (Olga)
Flor Halfon (Gelatina)
Esteban Trebucq (Bondi Live)
Carolina Amoroso (Infobae)
Gonzalo Aziz (La Casa Streaming)
Voz periodística del deporte
Gastón Edul (Olga)
Flavio Azzaro (AZZ) - ganador
Octavio Gencarelli (Gelatina)
Seba Varela del Río (Vorterix)
Talento revelación
Tomás Limansky (Gelatina)
Anacleta (Blender)
Ángela Torres (Luzu TV) - ganador
Marcos Giles (Vorterix & Luzu TV)
Luli González (Olga)
Lola Latorre (La Casa Streaming)
Entrevistador
Migue Granados (Olga)
Pedro Rosemblat (Gelatina)
Julia Mengolini (Futurock)
Juan Pablo Varsky (Clank!) - ganador
Andrés Duka (Carnaval)
Mili Hadad (Infobae)
Streamer
Martín Cirio
La Cobra
Davoo Xeneize - ganador
Spreen
Mernosketti
Coker
Juli Manzotti
Interés general
Nadie Dice Nada (Luzu TV) - ganador
Paren la Mano (Vorterix)
Hay Algo Ahí (Blender)
Furia Bebé (Futurock)
TDT (Olga)
Story time (Bondi Live)
Figura humorística masculina
Guille Aquino
Nachito Saralegui
Palao Khe
El Trinche
Martín Garabal - ganador
Rober Galati
Leo Greco
Figura humorística femenina
Noe Custodio
Momi Giardina - ganador
Anita Espósito
Charo López
Anacleta
Malena Guinzburg
Co-conducción masculina
Juan Ruffo
Germán Beder
Damián Betular - ganador
Marcos Aramburu
Santi Talledo
Sebastián Manzoni
Conducción femenina
Nati Jota - ganador
Malena Pichot
Paula Chaves
Vicky Garabal
La Tora
Sofi Martínez
Conducción masculina
Luquitas Rodríguez - ganador
Tomás Rebord
Migue Granados
Nicolás Occhiato
Ángel de Brito
Pedro Rosemblat
