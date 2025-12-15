Quedó inaugurada la plaza República del Perú

El intendente, Julio Alak, dejó inaugurada ayer la plaza “República del Perú”, en 64 y 121, en el marco del plan de recuperación del espacio público que lleva adelante desde el inicio de su gestión, y que impulsa la creación de nuevos entornos urbanos y la puesta en valor de aquellos que se encuentran deteriorados.

En una primera etapa de ejecución el Municipio realizó el cordón cuneta para delimitar el nuevo espacio verde, para luego avanzar con la instalación de juegos infantiles y mobiliario urbano, la colocación de nueva iluminación LED y tareas de parquización integral.

Acompañado por el cónsul de Perú en nuestra ciudad, Iván Rodríguez Benzaquen, Alak destacó la importancia de seguir mejorando los espacios verdes en los barrios como puntos de encuentro y expresó: “Esta plaza se proyecta como un símbolo de integración, convivencia y hermandad, destinada a fortalecer el vínculo entre la comunidad platense y la colectividad peruana”.

El anuncio de la obra se llevó a cabo en mayo en el marco de una reunión con Rodríguez Benzaquen, en la que, además, se puso en valor el rol de la comunidad peruana en la ciudad y se articularon iniciativas culturales y sociales.

Según indicaron desde la Comuna, el proyecto nació “como reconocimiento al fuerte arraigo y a la destacada presencia de esta colectividad en la ciudad, siendo un homenaje a los más de 20 mil ciudadanos peruanos residentes en La Plata, que, mediante su aporte cultural, social y humano, enriquecen la vida de la capital bonaerense”.