Actividades: taller infantil, cena de fin de año, club de lectura en la Biblioteca y bochas en Trentino

cena de la sociedad lituana

El sábado 20 de diciembre, desde las 21, se realizará la cena de fin de año de la Sociedad Cultural Lituana “Nemunas”. El evento será en la sede social de Avenida Montevideo N° 1569 entre 17 y 18, en Berisso. El valor de la tarjeta es de $16.000 e incluye picada, pizza, sanguches de bondiola braseada. No incluye bebida. Menores de cinco años, sin cargo. Para reservar, comunicarse al teléfono 221-3629215.

Taller infantil en Capital Chica

Se realizará un taller Infantil de música, movimiento y expresión en el Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157). La actividad está destinada a niños de entre 6 y 12 años. Hay juegos, danzas y construcción de instrumentos, entre otras propuestas. Las clases son los lunes de 19 a 20 y los viernes de 17.15 a 18.15.

club de lectura en la biblioteca

Al igual que los últimos dos viernes, el próximo 19 de diciembre, desde las 14, se llevará a cabo un club de lectura para jóvenes de 14 a 20 años en la Bilbioteca Central bonaerense. El nombre del taller es “Prueba Piloto” y apunta a que “jóvenes sientan curiosidad por el universo libresco”. Durante la actividad, se desplegará una “lectura en cada encuentro que nos permita inquietarnos, azorarnos y detenernos tanto en lo fantástico como en lo natural”, advirtieron desde la entidad. Conducen Maca Boccia y Gabriela Pesclevi. Para anotarse: dirbibliotecacentral@gmail.com.

ACROBACIA EN GARIBALDI

En el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis) se dicta un taller de acrobacia para niños de 4 a 7 años. Lunes y miércoles de 16.30 a 17.15. Valor de la actividad $17 mil. Cuota social: $1.000 (menores 14), $1.500 (mayores). Info: 441-6999.

BOCHAS EN EL CÍRCULO TRENTINO

El Círculo Trentino de La Plata (18 entre 37 y 38) invita a participar de la escuela de bochas. Según se informó desde la institución, las clases se dictan los días miércoles de 19 a 20 y los sábados de 9.30 a 10.30. Los grupos son mixtos y para todas las edades. Consultas 2216415592.