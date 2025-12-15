Ascacibar: mientras decide su futuro disfruta del nuevo título

Tras la conquista del Clausura, Santiago Ascacibar dejó una batería de sensaciones que reflejan la importancia de la consagración en un plantel dispuesto para competir hasta el final. Emocionado, el mediocampista expresó: “Feliz, emocionado, orgulloso del equipo que tenemos y bueno, ahora hay que seguir un paso más”.

El jugador formado en el club subrayó lo que significa levantar un trofeo con la camiseta de su infancia: “Es especial para los que son de la cantera salir campeón acá”. Y añadió: “Uno sabe lo que es esta institución. Uno nació en esta ciudad, se crió, vio lo que es el ADN, la esencia de este club, y ganar así la verdad que es lo más lindo que hay”.

En relación al agónico gol del triunfo, Ascacibar lo interpretó como una marca registrada del equipo: “El gol en el minuto 47 del segundo tiempo es el ADN Pincha: reponerse a la adversidad y la mentalidad. Nunca aflojar, siempre seguir, se puede. Yo le dije a Guido hace cuatro semanas, y él te lo puede decir: ‘Gordo, vos preparate que vamos a llegar a la final y vas a hacer un gol’. Y se dio”.

También remarcó el valor del delantero, una figura clave en la campaña albirroja: “Es un goleador de jerarquía y lo demuestra en este tipo de partidos. Dámelo en todas las finales que tengamos”.

Consultado por la superioridad lograda en el mediocampo frente a Racing, explicó: “Trabajamos, fue un trabajo en equipo, y la verdad que se contrarrestó bien”.

Respecto a su futuro, el Ruso evitó definiciones: “No sé, tengo que terminar el año. Uno evalúa lo que fue haciendo. Ahora tengo una final en una semanita, así que metido en eso”. Aunque admitió la atracción que genera el torneo continental: “Es lo que uno anhela siempre con este club y tiene la mística para jugar este tipo de copas”.

Desde hace un tiempo el futuro del volante es tema de conversación en la mesa de todos los hinchas del Pincha, ya que el deseo de River de adquirir parte de su pase es un grande. Tanto que en las últimas semanas hubo contacto entre la dirigencia de la banda y la representación del futbolista. Pese a esto rumores, el Ruso sigue dejando la puerta abierta y no da confirmaciones con relación a su futuro. Lo cierto, es que a sus 28 años, aún tiene la intención de volver a pegar un salto, y regresar al viejo continente.

Por su parte, en medio de la entrevista televisiva que estaba realizando el capitán de Estudiantes, se encontraba Fernando Muslera, quien se interpuso en medio de la nota para dejar su postura en claro.

“¿El Ruso? No se va, eso escuché. ¿A dónde se va a ir? No hay chance, ja. Es la bandera de este equipo”, disparó el arquero entre risas, intentando desactivar la bomba de su posible salida. Teniendo en cuenta, que los hinchas comenzaron a cantar para de alguna manera tocarle el costado izquierdo al Rusito, y que siga meditando profundamente su decisión.

Al retomar la seriedad, el campeón de América 2011 comprendió la situación profesional de su compañero: “Uno no se puede interponer en el futuro de cada uno y su recorrido. Si las cosas se presentan para el bien de él y su familia, hay que apoyar. Nadie tiene dudas de su entrega a este club. Yo le deseo lo mejor porque lo merece, sea en Estudiantes, ojalá, o donde sea”.

Posteriormente, ante las declaraciones de Nando acerca de su futuro, el oriundo de Villa Elvira, también en forma de broma tiró: “Si me lo dice Muslera, lo voy a tener que pensar”.

Los simpatizantes corearon al unísono en el Madre de Ciudades: “El Ruso no se va...”