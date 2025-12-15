Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Desde hoy

Los médicos levantan el corte de servicio al IOMA

los médicos de la amp vuelven a atender a los afiliados a ioma/ web

15 de Diciembre de 2025 | 03:50
Los profesionales de la Agremiación Médica Platense (AMP) levantarán la medida de fuerza y desde hoy atenderán con normalidad a los afiliados del Instituto de Obra Médico Asistencial.

Autoridades de la AMP, informaron que en esta jornada se liquidarán y realizarán los pagos correspondientes a los afiliados de la agremiación.

Los médicos cortaron el servicio el viernes pasado entre la tarde y la noche, al no recibir a tiempo el pago correspondiente por parte de IOMA. Esto desencadenó un fuerte cruce con el Instituto, que llegó a amenazar con la realización de una denuncia contra el gremio de los médicos.

Puntualmente, IOMA informó que “el viernes 12 de diciembre realizó el pago de más de 4.000 millones de pesos a la Agremiación Médica Platense (AMP) en concepto de honorarios médicos, cumpliendo en tiempo y forma con el compromiso asumido con las autoridades de dicha entidad. Sin embargo, pese a haberse efectuado el pago correspondiente, la AMP no levantó el corte de servicios anunciado a partir de las cero horas del sábado 13 de diciembre, generando una situación que IOMA considera injustificada, inapropiada y de extrema gravedad institucional”.

Agregaron que “las eventuales demoras en la acreditación de fondos no responden a impedimentos legales ni a limitaciones del sistema financiero” y añadieron que “podría configurar una administración irregular de recursos con destino específico.

La AMP informó que los “términos (del comunicado de IOMA) son de una falacia absoluta, puesto que los fondos reclamados en reiteradas oportunidades por esta Agremiación fueron transferidos luego de las 15:30 del viernes 12 de diciembre (se pone a disposición de los órganos de control las pruebas que crean pertinentes y que acreditan el horario exacto de depósito), hecho que hizo inviable la clasificación, administración y transferencia de los fondos a los más de 5000 médicos agremiados”.

Agregaron: “asimismo vale aclarar que no sólo el depósito se realizó de manera extemporánea sino que, además, el IOMA no pagó la totalidad de las facturas emitidas, incumpliendo nuevamente lo oportunamente acordado”.

 

