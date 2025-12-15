La noche se volvió una amenaza en barrios golpeados por el delito

Nada ni nadie parece amedrentar a los delincuentes que proliferan en distintos barrios de La Plata. Un ejemplo contundente de esta situación ocurre en Los Hornos, El Retiro y sectores linderos que vienen atravesando una seguidilla de robos -principalmente en viviendas- que acrecentó el temor y la bronca entre vecinos y comerciantes, quienes denuncian una creciente sensación de abandono.

Este clima de preocupación se da pese a que en la última semana se concretaron dos reuniones vecinales. Una de ellas tuvo lugar el miércoles en el edificio municipal de 20 y 50, donde funcionarios de la Municipalidad de La Plata y del Ministerio de Seguridad bonaerense se comprometieron a implementar medidas para intentar contener la escalada delictiva.

El otro encuentro se realizó el sábado pasado en 70 entre 153 y 154, en Los Hornos que -como viene reflejando EL DIA- se encuentra jaqueado por reiterados hechos de inseguridad. Sin embargo, lejos de apaciguarse, en las últimas horas se conocieron más episodios que profundizaron el miedo y preocupación entre los frentistas.

Por eso, vecinos de distintos puntos de la zona aguardan con impaciencia que se materialicen los anuncios oficiales que prometen reforzar la presencia policial, ampliar las cuadrículas de patrullaje y sumar móviles a los ya existentes. Mientras tanto, la delincuencia parece ir un paso adelante.

FEROZ ASALTO A JUBILADOS

La madrugada de ayer quedará marcada para siempre en la memoria de un matrimonio de jubilados que vive en la zona de El Retiro, en inmediaciones de 41 y 159, donde fueron víctimas de un brutal asalto mientras dormían.

Delincuentes ingresaron por la fuerza a la vivienda y sorprendieron a la pareja en su habitación. Según relató a este diario un vecino del barrio que prefirió no ser identificado, los asaltantes apuntaron con armas, los amenazaron de muerte y los maniataron con cables de celulares y cordones de zapatillas, atándoles manos y pies.

Pero la violencia no terminó ahí. “Les pegaron sin piedad, incluso con culatazos en la cabeza”, contó la fuente. La pesadilla se extendió durante unas tres horas, tiempo en el que los mantuvieron tirados en el piso, sin importar que las víctimas les advirtieran que la mujer padece problemas cardíacos y tiene colocados dos stents.

Lejos de mostrar compasión, los ladrones revisaron cada ambiente de la casa en busca de dinero y objetos de valor. De acuerdo a voceros, se llevaron pertenencias de valor, alimentos y hasta la carne que el matrimonio guardaba en el freezer.

Cámaras de seguridad de la zona registraron la huida de los delincuentes, que escaparon a bordo de una camioneta Toyota Hilux gris. Hasta el momento, continúan prófugos.

LLAMADO AL 911 SIN RESPUESTA

Como si fuera poco, la madrugada de ayer también estuvo marcada por la tensión en Los Hornos. En la cuadra de 70 entre 153 y 154 se registró un intento de robo que terminó con vecinos corriendo a los delincuentes ante “la ausencia de respuesta policial”, explicaron.

“Hubo un intento de entradera y, a las dos de la mañana, unos diez vecinos salimos a correr a los ladrones porque nadie venía, pese a los llamados al 911”, dijo una fuente del barrio. La bronca creció aún más cuando, según el testimonio, la dependencia policial se justificó la demora en la llegada de los móviles. “Reconocieron los robos, y explicaron que el personal estaba afectado, por orden de servicio, a los festejos de Estudiantes”, aseguró el vocero.