Deportes |Con apenas un semestre, potenció al equipo y se convirtió en una de las figuras

Muslera: el arquero que jerarquizó a Estudiantes

A sus 39 años, el uruguayo dejó en claro que está en plenitud e impuso toda su experiencia, en momentos claves del campeonato. Una voz de mando y también, de referencia

Muslera: el arquero que jerarquizó a Estudiantes

El arquero uruguayo fue clave en todo el torneo pero se potenció en los playoffs / fotobaires

15 de Diciembre de 2025 | 04:09
Edición impresa

Fernando Muslera se ganó un lugar importante en el Estudiantes modelo 2025, ya que con apenas un semestre, fue una de las principales figuras y además levantó su primer título, para agigantar su trayectoria. Con 39 años, dejó en claro que está más en plenitud que nunca y que tiene hambre de ir por más con el Pincha.

Con tan solo un semestre, jerarquizó el arco y también la defensa, siendo voz de mando y aportando toda su experiencia. Además salvó al equipo en varias ocasiones y le otorgó otra seguridad, que no había tenido tiempo atrás. Con contrato vigente, aspirar a cerrar el año con otro título en la final del Trofeo de Campeones y sueña con la Copa Libertadores en 2026.

El 24 de junio de este año, el club oficializó la llegada de Fernando Muslera hasta diciembre de 2026, luego de un primer semestre donde Matías Mansilla presentó altibajos en su rendimiento. El arquero, histórico de la selección uruguaya y con una amplia trayectoria en Europa, apostó por su primer desafío en el fútbol argentino. Y desde un primer momento, se ganó el puesto y mostró sus credenciales.

Su estreno fue el 8 de julio por la Supercopa Internacional, donde más allá de algunas buenas intervenciones, Estudiantes perdió 2-0 con Vélez en el Libertadores de América.

Sin embargo, en su segundo partido fue figura, más allá que el Pincha perdió en el estreno del Clausura ante Unión, por 1-0 como visitante.

El equipo levantó y tuvo solidez durante varios encuentros, para hilar algunas victorias en el campeonato y también para meterse entre los ocho mejores de América.

Ascacibar: mientras decide su futuro disfruta del nuevo título

VIDEO. Carrillo, el héroe: "Había que confiar hasta el final"

El uruguayo fue clave con sus atajadas, en momentos donde Estudiantes sufrió llegadas. Uno de los encuentros más recordados fue en el Maracaná por Copa Libertadores, ante Flamengo.

Más allá que Estudiantes perdió 2-1, su labor hizo que el Pincha llegue con vida al partido de vuelta en el Estadio Jorge Luis Hirschi. El experimentado arquero uruguayo le sacó un peligroso remate a Pedro y después otra a Samuel Lino. Por su parte, contuvo o despejó cada centro como si fuese el último.

En la vuelta ante el Mengao, también impuso su jerarquía, para mantener el arco en cero y ayudar a Estudiantes, que terminó ganando el partido por la mínima. Sin embargo, el elenco brasileño estuvo más fino en los penales y avanzó a las semifinales del certamen continental, luego de ganar la serie por 4-2. El uruguayo estuvo cerca, pero no pudo contener ninguno de los remates desde los doce pasos.

Pese al golpe y a que Estudiantes tuvo un bache en la fase regular del campeonato, con algunos empates, tuvo su debut en un Clásico Platense el 19 de octubre. Y todo fue con final feliz para él y para el equipo, ya que el León ganó 2-0 ante su gente y además el arquero pudo mantener la valla invicta.

Sin embargo, los tres encuentros finales del equipo de Domínguez no fueron los esperados para buscar la clasificación a los playoffs del Clausura, ya que perdió los tres. Muslera mantuvo grandes atajadas en dichos encuentros, pero no pudo evitar las caída de su equipo ate Boca, Tigre y Argentinos respectivamente. Sin embargo, cómo los perseguidores de Estudiantes no ganaron, el equipo albirrojo sacó pasaje a los octavos de final del campeonato en el octavo puesto de la Zona A.

Con el Pincha envuelto en un mar de dudas y con una clasificación que fue por la ventana, mandó un mensaje que tomó forma con el paso de los días y que será recordado con el correr de los años. “Nunca den por muerto a Estudiantes de La Plata”, dijo post derrota frente al Bicho.

Y tuvo razón, ya que el equipo apareció en una etapa clave del torneo, haciéndose fuerte en los playoffs y definiendo hasta la final, en condición de visitante.

Muslera tuvo grandes actuaciones y más allá que no le patearon demasiado, por la buena labor de la defensa, pudo mantener su arco en cero.

En octavos de final, cortó los centros de Central con mucha seguridad y además no dejó rebotes, en los pocos tiros que tuvo el Canalla. Estudiantes ganó por el gol de Cetré y avanzó a cuartos de final.

En esa instancia, Muslera nuevamente mostró firmeza y más allá que le llegaron poco, respondió de enorme manera. Palacios hizo el gol y el Pincha sacó pasaje a la semifinal, para disputar un clásico histórico ante Gimnasia.

El 8 de diciembre quedará en la historia grande los enfrentamientos entre el León y el Lobo, ya que por primera vez se vieron en un mano a mano con el pasaje a la final en juego. Muslera tuvo una atajada clave, que será recordada: tras un desvió en Arzamendia por un tiro de Panaro, el uruguayo evitó el gol con su mano izquierda, en una jugada bastante complicada. Después llegó el gol de Palacios y el pasaje a la final.

Y frente a Racing, en Santiago del Estero, nuevamente mostró todas sus credenciales con atajadas claves y siendo importante en los penales: le atajó uno a Martirena y rozó el de Pardo, para que pegue en el palo. Sin dudas, fue un sostén enorme para que el Pincha sea campeón.

”Volvemos a donde tenemos que estar”

Muslera, cuando fue consultado por la clasificación a la Copa Libertadores 2026 no dudó en responder: “Volvemos al lugar en el que siempre debe estar este Club”.

“Mi esposa me dijo andá a donde te quieran y en Estudiantes me querían”

La atajada en el clásico ante el Lobo por la semifinal, una de las más destacadas

 

