La continuidad de Domínguez, ahora, es tema central en el Pincha

El contrato de Eduardo Domínguez como entrenador del primer equipo de Estudiantes finaliza este 31 de diciembre, y todavía no hay confirmaciones acerca de su continuidad al frente del plantel. Aunque desde las dos partes hay optimismo para que la negociación llegue a buen puerto.

Hace un mes atrás, este presente para el Barba y compañía era impensado, tanto de que el propio protagonista habló de en “algunas ocasiones lo quisieron bajar de su cargo”. Lo cierto, es que con la clasificación a los playoff del Torneo Clausura, y la posterior consagración del certamen, los entredichos se perdieron por el aire, como promesas de enamorados.

Por su parte, desde el vamos y en medio de los altibajos, entre la eliminación en manos de Flamengo en la Copa Libertadores y la merma en el campeonato local, el técnico siempre realizó declaraciones contundentes de querer seguir ocupando su cargo: “Estoy cómodo, estoy bien, me hacen sentir bien y estoy a gusto. Siento que valoran lo que aporto”. Además de enfatizar en que “todos los días me levanto con ganas de ir al Country porque es algo que me gusta hacer, lo disfruto”.

Esto da indicios de las ganas de continuar del entrenador, aunque no todo depende de él, ya que hay que llegar a un acuerdo con la comisión directiva, que también son optimistas de su continuidad.

En este sentido, el presidente de Estudiantes Juan Sebastián Verón habló al respecto: “Hay que darse tiempo para hablar y ver si nos ponemos de acuerdo. De parte de nosotros está la idea de seguir con el compromiso y creo que de parte de Eduardo también”.

De esta forma, los rumores y declaraciones de la relación rota entre el mandamás albirrojo y el técnico parecen ser heridas cicatrizadas gracias a la obtención del título, ya que una vez con los festejos en el campo de juego, Verón y el Barba se dieron un cálido abrazo frente a los ojos del mundo, siendo la segunda vez. Anteriormente habían estado cara a cara en la celebración de la Copa Argentina 2023 en el Palacio Municipal

Siguiendo esta misma línea, la Brujita también confesó que le gustaría renovarle el contrato, para encarar correctamente el inicio de la próxima temporada, donde el Pincha tendrá por delante el compromiso de disputar la Copa Libertadores. En este sentido, sostuvo: “Deseo que sea con Eduardo a la cabeza”.

Teniendo en cuenta la participación en el certamen más importante del continente, el máximo mandatario de la Institución estudiantil recalcó que será indispensable organizarse con el técnico en caso de acordar su continuidad: “Tenemos que saber que por delante tenemos objetivos nuevos que van a ser más complejos”.

A su vez, dejó en claro que primero está el partido del sábado 20 del corriente mes ante Platense en la definición del Trofeo de Campeones en el Estadio San Nicolás, en donde de sumar una nueva estrella, Domínguez se transformará en el primer técnico del Club en ganar dos títulos en una semana.

Con respecto a esto, Verón expresó: “Ahora tenemos un partido. Me parece que nos tenemos que enfocar en eso. Después, ver de sentarnos. Los desafíos por delante son distintos, las exigencias son más. Para afrontar eso todos tenemos que reflexionar y ponernos por delante objetivos para poder abordar estos lugares que son importantes. Reinvertarse en el fútbol argentino es difícil. Hay que trabajar sobre eso”.

Si bien el foco del plantel y todo Estudiantes está centralizado en el partido ante el Calamar, se espera que en el transcurso de esta semana se lleve a cabo una reunión para sentar las bases y comenzar con las negociaciones.

Las ganas de continuar el proceso son mutuas, además del gran apoyo que el entrenador recibe partido a partido por parte de sus hinchas, que pese a malos resultados, en cada partido de local, cuando la voz del Estadio UNO nombra a Eduardo Rodrigo Domínguez, los simpatizantes se unen en un fuerte aplauso.

Lo cierto, es que no hay confirmaciones acerca de su continuidad, aunque se espera que luego del Trofeo de Campeones, se llegue a un acuerdo.

Si de números hablamos, los mismos certifican el gran trabajo realizado por el DT, que en 1014 días a cargo del equipo dirigió 156 partidos en Estudiantes. Hasta el momento, ganó 70, empató 41 y perdió los 45 restantes. Además de disputar seis finales -siete con la del próximo sábado-, y haber ganado cuatro: Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024, Trofeo de Campeones 2024 y Torneo Clausura 2025.

