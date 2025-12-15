Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Según un estudio en La Plata

La canasta alimentaria subió 1,2% en noviembre

Los carnicerías impulsaron en mayor medida el aumento de precios en comparación con las cifras de octubre

La canasta alimentaria subió 1,2% en noviembre

LAS CARNICERÍAS AL TOPE DE LOS PRECIOS EN LA CIUDAD / FUNDPLAT

15 de Diciembre de 2025 | 03:51
Edición impresa

Un informe mensual sobre la variación de precios de la Canasta Alimentaria en La Plata, integrada por productos de carnicería, almacén y verdulería subió 1,2 por ciento en noviembre. El relevamiento de FundPlata se llevó a cabo durante la cuarta semana de noviembre.

La canasta alimentaria platense está compuesta por 26 productos alimenticios, cuya selección se realizó teniendo en cuenta los patrones de consumo de la población. El relevamiento de precios se efectuó en 18 comercios de La Plata, que tienen la característica de vender los tres rubros contemplados, y abarcó 13 barrios de la Ciudad.

El análisis detallado por rubros mostró una marcada heterogeneidad en la variación de precios. El sector que ejerció la mayor presión alcista sobre la canasta fue el de carnicería, registrando un incremento del 6,9 por ciento en el mes de noviembre. Le siguió el rubro Almacén, que tuvo una variación del 1,2 por ciento. En contraste, el rubro verdulería experimentó un descenso significativo del -15,2 por ciento, atenuando el aumento general de la canasta.

En términos de productos individuales, varios cortes y alimentos básicos mostraron aumentos muy por encima del promedio general del 1,2 por ciento. Los productos que experimentaron las mayores subas fueron la Cebolla (1 kg) con un aumento del 11,9 por ciento, el pechito de cerdo (1 Kg) con un 9,5 por ciento, el Pollo (1kg) con un 9,4 por ciento y la carne picada especial (1 kg) con un 8 por ciento. Otros incrementos relevantes que superaron el promedio incluyeron el Aceite Girasol (900 ml), con un 6,9 por ciento, el asado (1kg), con un 6 por ciento, y la bola de lomo (1kg), con un 4,4 por ciento. Asimismo, la papa negra (1 kg) y la manteca (200 gr) subieron un 3,9 por ciento cada una, mientras que el yogurt (1 litro) aumentó un 3,5 por ciento. También se registraron subas en el queso untable clásico (200 gr), del 2,8 por ciento, pan (1kg), 1,7 por ciento, huevo blanco (1 docena), 1,6 por ciento y harina de trigo (1kg) 000, 1,5 por ciento.

En el otro extremo, los productos con las mayores caídas de precios fueron: el Tomate (1kg), que se desplomó un -51,1 por ciento, la zanahoria (1kg) con un descenso del -18,9 por ciento, la naranja (1kg) con un -9,2 por ciento y la lechuga criolla (1kg) con un -4,2 por ciento. También se abarataron el Arroz (1 Kg), -3,8 por ciento; la manzana (1kg), -3,5%); la polenta (500 gr) -1,9 por ciento), los Fideos (500 gr) tallarines -1,8 por ciento y el azúcar (1 Kg) -1,0%.

Al observar la variación porcentual de la canasta alimentaria platense a lo largo del último año (diciembre 2024 - noviembre 2025), se determina que la inflación interanual de la canasta fue del 24,9 por ciento. El mes de marzo de 2025 marcó el punto más alto de inflación mensual en el periodo, con un 3,3 por ciento, seguido por agosto de 2025, que registró un 3,2 por ciento. La variación del 1,2 por ciento de noviembre de 2025 se sitúa en la parte baja de la serie, siendo el segundo registro más bajo después de junio de 2025 (0,8 por ciento).

El informe de FundPlata aclara que la canasta de alimentos platense no se puede comparar de forma directa con la canasta del IPC, ya que esta última es más extensa. No obstante, el ejercicio de comparar ambos conjuntos permite obtener una pauta de la evolución del precio de los alimentos en general y de determinados productos en particular.

 

