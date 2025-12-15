Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |La medida podría complicar el tránsito aéreo para fin de año

Controladores aéreos anuncian protestas y temen demoras en vuelos

15 de Diciembre de 2025 | 01:18
Los controladores aéreos iniciaron un plan de medidas que podría complicar el tránsito aéreo durante una de las etapas más cargadas del año. La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) confirmó que el próximo miércoles 17 comenzará a aplicar protestas progresivas para exigir el cumplimiento de acuerdos laborales y una mejora salarial acorde al contexto inflacionario.

La decisión surgió tras una asamblea en la sede de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), donde los delegados resolvieron avanzar con acciones más firmes. Mientras tanto, las autoridades buscan evitar una escalada del conflicto.

Desde la EANA insistieron en que “el paro aún no está confirmado” y señalaron que la Secretaría de Trabajo convocó nuevas audiencias con el objetivo de acercar posiciones antes de que la protesta afecte a los usuarios.

ATEPSA advirtió que la falta de avances en la negociación empujará a que las medidas comiencen impactando en vuelos de cabotaje y, si la situación persiste, se extenderán a las operaciones internacionales.

En un comunicado difundido por el gremio, remarcaron que la empresa “no cumple compromisos firmados” y que los trabajadores llevan meses con salarios atrasados respecto de la inflación. También denunciaron que la EANA desconoce aspectos del convenio colectivo vigente, lo que alimentó el descontento interno.

El escenario preocupa especialmente por la proximidad de las fiestas de fin de año, cuando el movimiento aéreo aumenta por las vacaciones y los viajes familiares. Una protesta de este tipo suele generar demoras, cancelaciones y reprogramaciones, complicando la operatoria de aerolíneas y aeropuertos en un momento de alta demanda.

Según explicaron desde ATEPSA, las acciones forman parte de un plan sindical iniciado el 3 de noviembre y que ahora se profundiza. La estrategia fue consensuada entre delegados y representantes de distintas regiones del país, quienes acordaron una modalidad progresiva para elevar la presión sobre la empresa.

El cronograma de paros definido por el sindicato es el siguiente:

-Miércoles 17 de diciembre, de 8:00 a 11:00: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.

-Jueves 18 de diciembre, de 16:00 a 19:00: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.

-Martes 23 de diciembre, de 19:00 a 23:00: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.

-Sábado 27 de diciembre, de 14:00 a 17:00: afectación de vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país.

-Lunes 29 de diciembre, de 8:00 a 11:00: afectación a toda la aviación en todos los aeropuertos del país.

Atepsa indicó que la medida solo afecta despegues de aeronaves, es decir que se restringen las autorizaciones de aeronaves en tierra y no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo en el horario del paro.

 

