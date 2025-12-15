Preocupa el accionar de “mecheras” en el Centro

El accionar de una banda de mecheras volvió a encender la alarma entre comerciantes del centro de La Plata, luego de que cámaras de seguridad registraran un robo cometido en un local de indumentaria ubicado sobre calle 8, una de las zonas de mayor circulación peatonal de la ciudad.

Según se observa en las imágenes, el hecho ocurrió el viernes pasado y fue llevado adelante por varias mujeres que actuaron de manera coordinada. Fingiendo ser clientas, ingresaron al comercio y comenzaron a recorrer el local mientras tomaban distintas prendas de vestir, con el objetivo de distraer a la vendedora que se encontraba en el área de atención.

En un momento clave del robo, una de las sospechosas se colocó deliberadamente frente a la empleada, mientras otra exhibía ropa en sus manos, obstruyendo parcialmente su campo visual. En paralelo, una tercera integrante de la banda aprovechó el descuido para retirar varias prendas del local sin ser advertida, ocultándolas entre sus pertenencias.

Tras detectar el faltante de mercadería, los propietarios revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad y confirmaron la maniobra. El material fue difundido entre comerciantes de la zona, quienes advierten que este tipo de hurtos mediante distracción se viene repitiendo en los últimos días.

En ese contexto, trascendió que días antes se registró un episodio similar en un comercio del rubro perfumería. No hay detenidas.