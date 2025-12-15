Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |UN ACTO DE TERRORISMO ANTISEMITA

Horror en Australia durante la celebración de una fiesta judía

Dos hombre armados, padre e hijo, tiraron contra los presentes en el festejo de Janucá en una playa de Sydney. Hay 16 muertos

Horror en Australia durante la celebración de una fiesta judía

La secuencia de fotos muestra a un atacante, de negro, tirando a la multitud, mientras se le acerca por detrás un transeúnte que lo desarma

15 de Diciembre de 2025 | 01:11
Edición impresa

Un ataque en una de las playas más famosas del mundo dejó 16 muertos, entre ellos un nene de 12 años, según informaron autoridades australianas, después de que dos hombres armados, un padre de 50 años y su hijo de 24 años, abrieran fuego ayer contra una celebración judía en Sydney. El primer ministro Anthony Albanese lo calificó como un acto de terrorismo antisemita.

Cientos de personas se habían reunido en la playa Bondi Beach de Sydney para un evento que celebraba el primer día de la festividad judía de Janucá cuando los hombres armados abrieron fuego. Al menos otras 38 personas resultaron heridas en el ataque. Tres niños están internados.

“Esto es absolutamente horrendo para la comunidad en general, pero particularmente para la comunidad judía. Lo que vimos fue lo peor de la humanidad, pero al mismo tiempo, lo mejor de la humanidad”, declaró el ministro de Salud de Nueva Gales del Sur, Ryan Park.

La masacre en una de las playas más populares de Australia siguió a una ola de ataques antisemitas que han sacudido al país durante el último año, aunque las autoridades no sugirieron que esos episodios y la balacera de ayer estuvieran conectados. Es el tiroteo más mortífero en casi tres décadas en un país con estrictas leyes de control de armas.

El hombre armado de 50 años fue abatido por la policía y su hijo, que fue detenido, se encuentra en estado crítico. La policía declaró que uno de los hombres armados, el abatido, era conocido por los servicios de seguridad, pero que no había habido una amenaza específica.

Al menos 29 personas fueron confirmadas como heridas, incluyendo dos policías, señaló Mal Lanyon, comisionado de policía del estado de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sydney.

Zelenski ofrece renunciar a su ingreso a la OTAN

Salvó vidas: el héroe que desarmó a uno de los tiradores

ATAQUE ANTISEMITA

La policía apuntó que su operación está “en curso” y que “varios objetos sospechosos” están siendo examinados por agentes especialistas, incluyendo varios dispositivos explosivos improvisados encontrados en el auto de uno de los sospechosos.

“Este ataque fue tramado para atacar a la comunidad judía de Sydney”, declaró el primer ministro del estado, Chris Minns.

La violencia estalló al final de un caluroso día de verano boreal cuando miles de personas habían acudido a la playa de Bondi, incluyendo cientos que se habían reunido para un evento llamado Janucá junto al mar, que celebraba el inicio del festival judío de Janucá.

Jabad, un movimiento judío ortodoxo conocido por su alcance a judíos no religiosos, identificó a uno de los fallecidos como el rabino Eli Schlanger, rabino asistente de Jabad de Bondi y un organizador clave del evento.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel confirmó la muerte de un ciudadano israelí, pero no dio más detalles.

La policía sostuvo que los servicios de emergencia recibieron un aviso para acudir a Campbell Parade alrededor de las 6:45 de la tarde por reportes de disparos.

Imágenes de video filmadas por espectadores mostraron a personas en trajes de baño corriendo desde el agua mientras sonaban los disparos. Imágenes separadas mostraron a dos hombres con remeras negras disparando con rifles desde una pasarela que conduce a la playa, mientras sonaban sirenas y la gente gritaba en el fondo.

Un clip dramático aparentemente filmado por un miembro del público y emitido en canales de televisión australianos mostró a un transeúnte -identificado como Ahmed al Ahmed, dueño de una verdulería- abordando y desarmando a uno de los agresores, antes de apuntarle con el arma que le había quitado, y luego colocando el arma en el suelo.

Minns calificó al hombre como un “verdadero héroe”.

QUÉ ES JANUCÁ

Janucá, cabe decir, es una festividad judía de ocho días y noches, conocida como la “Fiesta de las Luces”, que celebra la victoria de los judíos macabeos sobre opresores griegos y la purificación del Segundo Templo de Jerusalén, recordando un milagro donde el aceite para la menorá (candelabro de nueve brazos) duró ocho días en lugar de uno.

Australia, un país de 28 millones de habitantes, alberga a unos 117.000 judíos, según cifras oficiales. Los incidentes antisemitas, incluidos asaltos, vandalismo, amenazas e intimidación, se triplicaron en el país durante el año posterior al ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, informó en julio Jillian Segal, la enviada especial del gobierno para combatir el antisemitismo.

Durante el año pasado, el país fue sacudido por una serie de ataques antisemitas en Sydney y Melbourne. Sinagogas y autos fueron incendiados, negocios y hogares fueron grafiteados y judíos fueron atacados en esas ciudades, donde vive el 85% de la población judía de la nación.

Las muertes por tiroteos masivos en Australia son extremadamente raras. Una masacre en 1996 en la ciudad de Port Arthur, Tasmania, donde un único hombre armado mató a 35 personas, llevó al gobierno a endurecer drásticamente las leyes de armas y dificultó mucho más que los australianos adquirieran armas de fuego.

Repudio de Milei
Milei condenó el ataque en X: “HORROR. Lo hacen en el inicio de JANUCA. La fiesta en la que pocos vencen a muchos (...) que nos recuerda que la luz vence a la oscuridad... la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de LAS FUERZAS que vienen del CIELO’”

 

 

Multimedia

La secuencia de fotos muestra a un atacante, de negro, tirando a la multitud, mientras se le acerca por detrás un transeúnte que lo desarma

Un herido en el ataque en sydney es retirado en camilla / AFP

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

