Nuevas designaciones en el Colegio de la Abogacía

El Colegio de la Abogacía de La Plata presentó oficialmente este fin de semana a las nuevas autoridades del área académica, eligiendo a Ana Laura Ramos como la nueva directora académica de esa entidad.

Según indicaron desde el Colegio, el área académica junto a sus nuevos subdirectores y secretarios elaboró un plan para fortalecer y jerarquizar la posición del la institución platense a nivel provincial y nacional.

Ramos anunció que en marzo se presentará formalmente la planificación, que incluye, además de las actividades ya establecidas, “la implementación de ocho nuevas diplomaturas, el relanzamiento de la Revista Jurídica y un ciclo anual de entrevistas académicas”.

En este sentido, también se implementará un plan anual de capacitaciones, estructurado en ejes temáticos prioritarios, junto a nuevos ciclos de actualización permanente que incluirán clases prácticas y de rápida aplicación, diseñadas para proporcionar herramientas útiles en el ejercicio profesional, como el primer Congreso de la Abogacía, en colaboración con la secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP.