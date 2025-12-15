Pánico en pleno centro por un ataque motochorro

Ayer en horas de la tarde un ataque motochorro a mano armada se registró en un kiosco del centro de La Plata, donde una empleada fue amenazada y obligada a entregar la recaudación del día. Según indicaron fuentes, el hecho ocurrió en el comercio “Non-Stop”, ubicado en 54 y Diagonal 73, cuando la trabajadora se encontraba atendiendo a un cliente. En ese momento, ingresó un hombre que, sin mediar demasiadas palabras, extrajo un objeto similar a un revólver de pequeño tamaño y la apuntó de manera intimidante.

Según la denuncia radicada en la comisaría Primera, el delincuente exigió de manera violenta el dinero de la caja registradora y el celular de la víctima. Para resguardarse, la empleada entregó el efectivo disponible y arrojó su celular debajo del mostrador. A pesar de ello, el asaltante insistió con amenazas, reclamando más dinero.

La situación cambió cuando la mujer comenzó a gritar pidiendo auxilio. La víctima logró observar que el ladrón abordó una motocicleta de alta cilindrada, que lo aguardaba a pocos metros, sobre Diagonal 73, desde donde huyó a gran velocidad por calle 54.