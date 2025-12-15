Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores y usuarios con toda la cobertura de Estudiantes Campeón

Policiales |Solicitaron la captura de José Florentín, denunciado por violación

Acusado de abuso, piden detener a un futbolista

Es en el marco de la causa por abuso sexual que involucra a ex jugadores de Vélez Sarsfield. Lo acusan de entorpecer la pesquisa

Acusado de abuso, piden detener a un futbolista

Cufré, Osorio y Florentín, durante una audiencia judicial / web

15 de Diciembre de 2025 | 01:31
Edición impresa

La causa judicial que investiga la denuncia por abuso sexual contra cuatro ex jugadores de Vélez Sarsfield sumó en las últimas horas un pedido de alto impacto: la querella solicitó la detención y prisión preventiva de José Ignacio Florentín Bobadilla, a quien acusó de entorpecer de manera sistemática la investigación y de revictimizar a la mujer que lo denunció.

El planteo fue presentado ante la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y de Género N°1 de Tucumán, a cargo de la fiscal Adriana Reinoso Cuello, y sostiene que el actual futbolista de Olimpia de Paraguay, junto a su defensa, habría desplegado una serie de maniobras destinadas a desviar el foco del expediente principal y a ejercer presión sobre la víctima y los testigos.

La investigación se originó tras la denuncia de una periodista, quien acusó a Florentín y a los futbolistas Sebastián Sosa, Abiel Osorio y Braian Cufré por un presunto ataque sexual ocurrido en un hotel de Tucumán luego de un partido oficial. Desde entonces, el expediente avanzó con declaraciones, peritajes y medidas probatorias que hoy se encuentran bajo análisis judicial.

En el escrito, la abogada querellante Patricia Neme argumentó que Florentín impulsó una contradenuncia que, lejos de constituir un legítimo ejercicio del derecho a defensa, tuvo como finalidad intimidar y desacreditar a la denunciante. Según expuso, se produjo una “tergiversación deliberada” de testimonios recolectados, utilizando fragmentos de declaraciones para construir hipótesis que no se corresponden con el contenido real de las pruebas.

Uno de los ejemplos citados fue el uso parcial del testimonio de una testigo identificada como Gray, cuyo relato -según la querella- fue manipulado para insinuar la simulación de un robo, una versión que no surge del expediente. En la misma línea, se cuestionó el intento de instalar la idea de que las filmaciones de las cámaras de seguridad del hotel habrían sido sustraídas de manera irregular.

Para la querella, las medidas de restricción vigentes resultan insuficientes y no lograron frenar el accionar atribuido al imputado. Por ese motivo, solicitó que se revoque su situación de libertad y se ordene la prisión preventiva.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. La noche se volvió una amenaza en barrios golpeados por el delito

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Preocupa el accionar de “mecheras” en el Centro

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón

Autoexploración, deseo y pareja: la masturbación: entre la culpa, la religión y el cambio de paradigma

Organizar el amor: tiempos de contratos y matrimonios inteligentes

Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA

Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar

VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional

Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
+ Leidas

La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero

Costas felicitó a Estudiantes por su actitud en la final

Angeleri y la continuidad del Barba en Estudiantes

Posibles tres bajas y ¿un festejo en UNO?

La continuidad de Domínguez, ahora, es tema central en el Pincha

Los médicos levantan el corte de servicio al IOMA

Muslera: el arquero que jerarquizó a Estudiantes

Horror en Australia durante la celebración de una fiesta judía
Últimas noticias de Policiales

Viaje de terror en La Plata: denuncian por abuso a un chofer de app

VIDEO. La noche se volvió una amenaza en barrios golpeados por el delito

VIDEO. Preocupa el accionar de “mecheras” en el Centro

Se conoce el veredicto por el femicidio de Aybar
Espectáculos
“El no amado”: sin IA, el aviso navideño que conmueve al mundo
“Emily in Paris”: nuevos destinos, más drama y mayor seguridad
Tras sacudir Vélez, Shakira sacudirá la economía cordobesa con sus shows
El niño de “El sexto sentido” contó una increíble anécdota de Bruce Willis
Desconsuelo: el costado más vulnerable de Taylor Swift aparece en su documental
La Ciudad
La canasta alimentaria subió 1,2% en noviembre
Los médicos levantan el corte de servicio al IOMA
Promociones con precios increíbles para los suscriptores de EL DIA
Nueva ayuda para el hospital de Niños
Viajar en micro: la odisea en modo verano
Información General
Vivir haciendo números: cuando la salud mental estalla al ritmo que aumentan las deudas
Controladores aéreos anuncian protestas y temen demoras en vuelos
Los números de la suerte del lunes 15 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Ocurrencias: el mojón volvió a la ciudad que lo había abandonado
Los números de la suerte del domingo 14 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero
La continuidad de Domínguez, ahora, es tema central en el Pincha
Muslera: el arquero que jerarquizó a Estudiantes
Ascacibar: mientras decide su futuro disfruta del nuevo título
VIDEO. Carrillo, el héroe: “Había que confiar hasta el final”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla