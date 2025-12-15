Acusado de abuso, piden detener a un futbolista

La causa judicial que investiga la denuncia por abuso sexual contra cuatro ex jugadores de Vélez Sarsfield sumó en las últimas horas un pedido de alto impacto: la querella solicitó la detención y prisión preventiva de José Ignacio Florentín Bobadilla, a quien acusó de entorpecer de manera sistemática la investigación y de revictimizar a la mujer que lo denunció.

El planteo fue presentado ante la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y de Género N°1 de Tucumán, a cargo de la fiscal Adriana Reinoso Cuello, y sostiene que el actual futbolista de Olimpia de Paraguay, junto a su defensa, habría desplegado una serie de maniobras destinadas a desviar el foco del expediente principal y a ejercer presión sobre la víctima y los testigos.

La investigación se originó tras la denuncia de una periodista, quien acusó a Florentín y a los futbolistas Sebastián Sosa, Abiel Osorio y Braian Cufré por un presunto ataque sexual ocurrido en un hotel de Tucumán luego de un partido oficial. Desde entonces, el expediente avanzó con declaraciones, peritajes y medidas probatorias que hoy se encuentran bajo análisis judicial.

En el escrito, la abogada querellante Patricia Neme argumentó que Florentín impulsó una contradenuncia que, lejos de constituir un legítimo ejercicio del derecho a defensa, tuvo como finalidad intimidar y desacreditar a la denunciante. Según expuso, se produjo una “tergiversación deliberada” de testimonios recolectados, utilizando fragmentos de declaraciones para construir hipótesis que no se corresponden con el contenido real de las pruebas.

Uno de los ejemplos citados fue el uso parcial del testimonio de una testigo identificada como Gray, cuyo relato -según la querella- fue manipulado para insinuar la simulación de un robo, una versión que no surge del expediente. En la misma línea, se cuestionó el intento de instalar la idea de que las filmaciones de las cámaras de seguridad del hotel habrían sido sustraídas de manera irregular.

Para la querella, las medidas de restricción vigentes resultan insuficientes y no lograron frenar el accionar atribuido al imputado. Por ese motivo, solicitó que se revoque su situación de libertad y se ordene la prisión preventiva.