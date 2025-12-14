Botón antipánico “segmentado” del plan de seguridad en La Plata: qué es y quiénes podrán utilizar

Estudiantes regresó a La Plata y se supo cuándo y dónde será el festejo del campeón
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas.
Este fin de semana se presentó el Plan de Seguridad Municipal 2026. El evento, con presencia del intendente Julio Alak, funcionarios locales y provinciales, se llevó a cabo en el Salón Dorado del Palacio Municipal.
Allí se anunció la implementación de alarmas vecinales conectadas al sistema del Ministerio de Seguridad, de una Red de Comercios Seguros en los centros comerciales de la Ciudad. En ese sentido se explicó que se está desarrollando un sistema con sirena y luz con cámara de vigilancia, muy parecido al de las paradas seguras. Se agregó que desde una aplicación un vecino podrá apretar un botón de emergencia.
El plan contempla, asimismo, el desarrollo de una biblioteca digital para una gestión eficiente, ágil y transparente de las imágenes registradas por el Centro de Operaciones Municipal (COM), posibilitando que la Justicia acceda de forma online y sin soporte físico a información crucial que acelera drásticamente los procesos de investigación forense.
Por otro lado, el Municipio pondrá en marcha el programa Alerta La Plata con botones antipánico municipales segmentados: uno para adultos mayores, personas con discapacidad y víctimas de otras violencias; otro para casos de violencia de género; y otro para instituciones educativas y deportivas. Las alertas emitidas serán geolocalizables y permitirán solicitar asistencia médica, de bomberos o de Policía.
La estrategia municipal incluye, a su vez, la instalación de alarmas comunitarias para promover el rol que asume la propia comunidad dentro del conjunto de seguridad pública y la Red de Comercios Seguros mediante la instalación de alarmas vecinales con conexión directa al COM.
La implementación comenzará por los centros comerciales de Calle 12, Calle 8, City Bell, Los Hornos, Olmos, San Carlos, Diagonal 80, Avenida 51, Villa Elvira, Villa Elisa, Melchor Romero, Gorina y Tolosa, entre otros.
En paralelo, se incorporará un Centro de Operaciones Móvil para desplegar de inmediato capacidades de monitoreo, análisis y coordinación en el lugar de los hechos, ampliando la respuesta tanto ante eventos programados (recitales, encuentros culturales y sociales, etcétera) como ante situaciones imprevistas (emergencias, inundaciones, incendios, movilizaciones, entre otras).
Además, la gestión del intendente Julio Alak incorporará seis drones para transmitir en tiempo real, potenciando el monitoreo en zonas críticas y/o de difícil acceso. Los equipos cuentan con capacidad para operar a una altitud de hasta 6.000 metros y una distancia máxima de 28 kilómetros, con visión binocular omnidimensional e infrarroja.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
