Dramático asalto a punta de pistola en una pizzería

Un violento robo a mano armada se registró durante la noche de este viernes en una pizzería ubicada a pocas cuadras del Parque Alberti. El hecho ocurrió alrededor de las 20.45 en el comercio denominado “Cuarentena”, situado en la esquina de calles 35 y 24, donde una empleada fue amenazada de muerte por un delincuente armado que logró escapar con una importante suma de dinero.

Según indicaron voceros del caso, el asalto fue cometido por un hombre que ingresó al local mientras la mujer atendía al público. De acuerdo al relato, el sujeto se acercó al mostrador y, sin mediar mayores palabras, extrajo un arma de fuego con la que intimidó a la trabajadora, exigiéndole la entrega del dinero en efectivo bajo amenazas de muerte.

La víctima, por temor a que la situación escalara, accedió al pedido y le entregó la recaudación disponible en ese momento. Tras apoderarse del dinero, el delincuente se dio a la fuga a pie, perdiéndose rápidamente por la zona. El episodio se habría desarrollado en cuestión de segundos, lo que impidió que otras personas presentes en el comercio pudieran reaccionar o advertir con claridad lo sucedido.

Luego del asalto, y al realizar el conteo de caja, se constató un faltante de aproximadamente 290 mil pesos en efectivo, correspondientes a la recaudación del día. Afortunadamente, la empleada no sufrió lesiones físicas y el local no registró daños materiales.

Siempre según la denuncia, el asaltante actuó a rostro descubierto, lo que abre la posibilidad de que pueda ser reconocido. Un dato clave para la investigación es que el comercio cuenta con cámaras de seguridad. Las filmaciones ya fueron aportadas a la causa, por lo que se espera que las imágenes permitan identificar al ladrón.