Dramático asalto a punta de pistola en una pizzería

La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero
La continuidad de Domínguez, ahora, es tema central en el Pincha
VIDEO. La noche se volvió una amenaza en barrios golpeados por el delito
Horror en Australia durante la celebración de una fiesta judía
El “fenómeno felino” se instala en los hogares y comercios platenses
Las motos, mayores protagonistas del caos y de las tragedias viales en la Región
Promociones con precios increíbles para los suscriptores de EL DIA
La vuelta del mojón histórico reabre el debate sobre el patrimonio local
Actividades: taller infantil, cena de fin de año, club de lectura en la Biblioteca y bochas en Trentino
El Cuartel de Bomberos Voluntarios El Peligro celebró su 10° aniversario
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un violento robo a mano armada se registró durante la noche de este viernes en una pizzería ubicada a pocas cuadras del Parque Alberti. El hecho ocurrió alrededor de las 20.45 en el comercio denominado “Cuarentena”, situado en la esquina de calles 35 y 24, donde una empleada fue amenazada de muerte por un delincuente armado que logró escapar con una importante suma de dinero.
Según indicaron voceros del caso, el asalto fue cometido por un hombre que ingresó al local mientras la mujer atendía al público. De acuerdo al relato, el sujeto se acercó al mostrador y, sin mediar mayores palabras, extrajo un arma de fuego con la que intimidó a la trabajadora, exigiéndole la entrega del dinero en efectivo bajo amenazas de muerte.
La víctima, por temor a que la situación escalara, accedió al pedido y le entregó la recaudación disponible en ese momento. Tras apoderarse del dinero, el delincuente se dio a la fuga a pie, perdiéndose rápidamente por la zona. El episodio se habría desarrollado en cuestión de segundos, lo que impidió que otras personas presentes en el comercio pudieran reaccionar o advertir con claridad lo sucedido.
Luego del asalto, y al realizar el conteo de caja, se constató un faltante de aproximadamente 290 mil pesos en efectivo, correspondientes a la recaudación del día. Afortunadamente, la empleada no sufrió lesiones físicas y el local no registró daños materiales.
Siempre según la denuncia, el asaltante actuó a rostro descubierto, lo que abre la posibilidad de que pueda ser reconocido. Un dato clave para la investigación es que el comercio cuenta con cámaras de seguridad. Las filmaciones ya fueron aportadas a la causa, por lo que se espera que las imágenes permitan identificar al ladrón.
LE PUEDE INTERESAR
Pánico en pleno centro por un ataque motochorro
LE PUEDE INTERESAR
Festejaba el título del Pincha y terminó atado
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí