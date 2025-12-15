Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores y usuarios con toda la cobertura de Estudiantes Campeón

Política y Economía |El escenario político nacional

Crisis en la UCR y el PJ: la oposición se autodestruye

La elección de un desconocido intendente y los últimos años de gestión en el partido centenario. En el peronismo, el “enemigo” de Milei y una nueva alianza atada al fútbol

Crisis en la UCR y el PJ: la oposición se autodestruye

Martín Lousteau (UCR)

15 de Diciembre de 2025 | 03:33
Edición impresa

La designación como presidente del radicalismo de Leonel Chiarella, un intendente desconocido en el escenario de la política nacional, manifestó la profundidad de la crisis del partido. Por uno u otro motivo, no pudo designarse a algún líder de envergadura, pero finalmente se llegó a un acuerdo con la mayoría de los gobernadores que querían desplazar a Lousteau. El nuevo jefe radical responde a la corriente de Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, compañero de ruta de... Lousteau. Pero proviene de una provincia en la que la UCR impuso al gobernador.

Es que ocurre que en los dos grandes distritos, la provincia de Buenos Aires y CABA, el partido ha sufrido un proceso de deterioro que determinó, por ejemplo, en la UCR porteña la no presentación de listas propias en las últimas elecciones. Y en la Provincia, que la disputa interna determinara una intervención judicial.

La decisiva influencia en la interna de los cuadros universitarios no ha sido atractiva para el electorado. A pesar de contar con estructura y medios que proporcionó la Universidad de Buenos Aires. La debilidad electoral pareciera encaminar a la desaparición del Radicalismo en la Capital Federal y a la agudización de la interna bonaerense entre “Evolución” y la mayoría de los intendentes, basada principalmente en punteros del Gran Buenos Aires, donde la UCR sufre grandes derrotas, y la mayoría de los intendentes del interior, que coinciden en algún sentido con el mendocino Cornejo y el cordobés Rodrigo de Loreda en preservar la individualidad del partido, negociando lo necesario para poder desempeñarse en gobernaciones e intendencias, y a lo sumo reditar la coalición de Juntos por el Cambio, ya que el PRO prácticamente ha roto sus vinculaciones con Milei.

La situación en el PJ

En el peronismo, noafloja la tensa disputa por la conducción, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Mientras, según los operadores del presidente Javier Milei, la elección de Axel Kicillof, como principal enemigo, fue un acierto, pero en los últimos días se estarían replanteando que en realidad el mandatario bonaerense tiene suficientes dificultades como para que pueda ser el líder nacional del peronismo.

Lo observan como llevando a los bonaerenses a una crisis económica de gravedad, envuelto, además, en la feroz interna y por lo tanto comienzan a vaticinar que el poder en el justicialismo podría desplazarse a un eje integrado por Sergio Massa y Gerardo Zamora. La nueva situación según afirman, se hizo evidente por las coincidencias de ambos con relación al fútbol, y que tanto “Chiqui” Tapia como Pablo Toviggino recibieron el apoyo que fue fundamental para ellos del porteño y el santiagueño. En la Casa Rosada ven esa alianza como muy pragmática porque Zamora representa la liga de gobernadores del Norte Grande (Insfrán, Jalil, etc.), que históricamente ha sido la región de los triunfos más importantes del peronismo, junto con el Gran Buenos Aires, donde Massa podría tener su incidencia. Ambos necesitarían que el peso decisivo del justicialismo no sea fruto de una alianza de Cristina con los intendentes del Gran Buenos Aires.

La AFA era considerado un buen trampolín, según dicen los libertarios, por Zamora y Toviggino. Santiago del Estero es hoy el escenario de las grandes finales del fútbol argentino, y eso no es casual. Sergio Massa se formó como dirigente en un club de fútbol: fue presidente de Tigre y conoce el ambiente. La Asociación del Fútbol Argentino sigue siendo un factor estratégico en la alianza, y por eso, por ejemplo, Ricardo Casal -ex funcionario de Massa en Economía-habría aceptado ser vicepresidente de Gimnasia con la condición de ser el representante en la AFA del club platense.

LE PUEDE INTERESAR

Sur Finanzas: en la mira jugadores y familiares

LE PUEDE INTERESAR

Debuta el nuevo Concejo local para autorizar la licencia estival de Alak

Por todo eso, no es de extrañar que los errores, desaciertos e irregularidades cometidas por Tapia y Toviggino sean hoy una cuestión de Estado.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Martín Lousteau (UCR)

Sergio Massa (PJ)

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón

Autoexploración, deseo y pareja: la masturbación: entre la culpa, la religión y el cambio de paradigma

Organizar el amor: tiempos de contratos y matrimonios inteligentes

Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA

Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar

VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional

Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
+ Leidas

La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero

Costas felicitó a Estudiantes por su actitud en la final

Angeleri y la continuidad del Barba en Estudiantes

Posibles tres bajas y ¿un festejo en UNO?

La continuidad de Domínguez, ahora, es tema central en el Pincha

Horror en Australia durante la celebración de una fiesta judía

Muslera: el arquero que jerarquizó a Estudiantes

Los médicos levantan el corte de servicio al IOMA
Últimas noticias de Política y Economía

El Presupuesto nacional: comienza a tratarse en Diputados

Títulos secos, con tasas negativas en los plazos fijos y la búsqueda de reservas

Pedido de mayoristas por la reforma laboral

El Gobierno va por la concesión de Tecnópolis
Espectáculos
“El no amado”: sin IA, el aviso navideño que conmueve al mundo
“Emily in Paris”: nuevos destinos, más drama y mayor seguridad
Tras sacudir Vélez, Shakira sacudirá la economía cordobesa con sus shows
El niño de “El sexto sentido” contó una increíble anécdota de Bruce Willis
Desconsuelo: el costado más vulnerable de Taylor Swift aparece en su documental
Información General
Vivir haciendo números: cuando la salud mental estalla al ritmo que aumentan las deudas
Controladores aéreos anuncian protestas y temen demoras en vuelos
Los números de la suerte del lunes 15 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Ocurrencias: el mojón volvió a la ciudad que lo había abandonado
Los números de la suerte del domingo 14 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Policiales
Viaje de terror en La Plata: denuncian por abuso a un chofer de app
Acusado de abuso, piden detener a un futbolista
VIDEO. La noche se volvió una amenaza en barrios golpeados por el delito
VIDEO. Preocupa el accionar de “mecheras” en el Centro
Se conoce el veredicto por el femicidio de Aybar
Deportes
La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero
La continuidad de Domínguez, ahora, es tema central en el Pincha
Muslera: el arquero que jerarquizó a Estudiantes
Ascacibar: mientras decide su futuro disfruta del nuevo título
VIDEO. Carrillo, el héroe: “Había que confiar hasta el final”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla