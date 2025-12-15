Una causa por lavado de dinero ¿dardo contra Estudiantes?

La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero
En medio de la complejidad política-judicial que está atravesando el fútbol argentino, un analista político recordó en su columna publicada ayer en el diario Clarín que la Justicia, en una causa iniciada por el fiscal Guillermo Marijuan, tiene abierta una investigación que salpica a Estudiantes y sería por la inyección de fondos que hizo en el club de nuestra ciudad el magnate Foster Gillet. La sospecha es de presunto lavado de dinero a través del pase de jugadores. Sospechan que vino de allegados del mandamás de la AFA, “Chiqui” Tapia. No llama la atención que salga ahora luz la causa -la denuncia fue realizada en marzo- teniendo en cuenta que al presidente abirrojo Juan Sebastián Verón lo vinculan a las Sociedades Anónimas que pregona el presidente Javier Milei, quien no dudó tomar partido por Estudiantes -posteó todos los logros pinchas en la recta final del torneo- para dar su pelea frente a “Chiqui” Tapia, que no quiere que el ingreso de fondos privados para manejar los clubes. De todos modos, Verón ha manifestado estar en contra de las SAD y su bronca con Tapia es puramente futbolística.
La acusación contra Gillett alcanza a su socio local, Guillermo Tofoni, de llegada a Milei. La investigación, como se dijo, se centra en fallidas o irregulares transferencias de futbolistas , como las de Cristian Medina y Ezequiel Piovi -ambos a Estudiantes-, entre otros, donde hay denuncias de incumplimiento de pagos, perjuicios a los clubes y controversia sobre el origen de los fondos. Por eso el club platense estaría en la mira judicial, según el diario Clarín.
